С 2016 года мы создаём поистине красивые дома нового поколения со скандинавской идеологией и подходом к строительству. Каждый наш проект индивидуален, но каждый носит в себе общую философию.

Объединив профессионалов высокого уровня из разных областей проектирования и строительства, но главное, близких нам по философии, мы создали команду единомышленников для того, чтобы воплощать в жизнь самые нестандартные решения при строительстве настоящих европейских домов, осознанно отходя от шаблонов и устоявшихся правил.

Для создания проектов мы привлекаем к сотрудничеству европейских архитекторов, а наша команда обучалась современным технологиям домостроения в Европе и Америке.В настоящее время на счету Nord domos 13 реализованных проектов в Калининградской области.