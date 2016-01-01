С 2016 года мы создаём поистине красивые дома нового поколения со скандинавской идеологией и подходом к строительству. Каждый наш проект индивидуален, но каждый носит в себе общую философию.
Объединив профессионалов высокого уровня из разных областей проектирования и строительства, но главное, близких нам по философии, мы создали команду единомышленников для того, чтобы воплощать в жизнь самые нестандартные решения при строительстве настоящих европейских домов, осознанно отходя от шаблонов и устоявшихся правил.
Для создания проектов мы привлекаем к сотрудничеству европейских архитекторов, а наша команда обучалась современным технологиям домостроения в Европе и Америке.В настоящее время на счету Nord domos 13 реализованных проектов в Калининградской области.
- Услуги
- Проектирование
- Европейские архитекторы
- Строительство современных домов
- Строительство частных домов
- Регионы обслуживания
- Москва
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- Адрес
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ул. Карла Маркса 112
236000 Калининград, Калининградская область, Россия
Россия
+7-4012521444 nord-domos.com
236029, г. Калининград, ул. Беломорская, д18, кв.2.