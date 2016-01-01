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Nord Domos
Архитекторы Калининград, Калининградская область, Россия
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Отзыв (5)
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    С 2016 года мы создаём поистине красивые дома нового поколения со скандинавской идеологией и подходом к строительству. Каждый наш проект индивидуален, но каждый носит в себе общую философию.

    Объединив профессионалов высокого уровня из разных областей проектирования и строительства, но главное, близких нам по философии, мы создали команду единомышленников для того, чтобы воплощать в жизнь самые нестандартные решения при строительстве настоящих европейских домов, осознанно отходя от шаблонов и устоявшихся правил.

    Для создания проектов мы привлекаем к сотрудничеству европейских архитекторов, а наша команда обучалась современным технологиям домостроения в Европе и Америке.В настоящее время на счету Nord domos 13 реализованных проектов в Калининградской области.

    Услуги
    • Проектирование
    • Европейские архитекторы
    • Строительство современных домов
    • Строительство частных домов
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Калининград
    • Санкт – Петербург
    • Екатеринбург
    • Уфа
    • Казань
    • Тюмень
    • Ростов
    • Калининград, Калининградская область, Россия
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    Адрес
    ул. Карла Маркса 112
    236000 Калининград, Калининградская область, Россия
    Россия
    +7-4012521444 nord-domos.com
    Законное владение

    236029, г. Калининград, ул. Беломорская, д18, кв.2.

    Отзыв

    Mark Roche
    В Nord Domos работают настоящие профессионалы. Полностью с нуля разработали проэкт нашего загородного дома, от фасада, до внутреннего интерьера. С виду компактный, но внутри вместительный. Не дом, а мечта. Сотрудничеством с данной компанией остались довольны!
    почти 2 года назад
    Петр Иванченко
    Остались полностью довольны сотрудничеством с Nord Domos, специалисты которого проектировали для нас загородный дом. Свою работу они выполнили качественно и в указанные сроки, при этом были учтены все наши пожелания. Благодарим.
    почти 2 года назад
    Сергей Ванин
    Хорошие специалисты! Помогли спроектировать загородный дом. К работе подошли с творческим энтузиазмом. Предоставили на выбор несколько эскизов. Выбрал самый лучший. Спасибо!
    почти 2 года назад
    Показать все отзывы – 5
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