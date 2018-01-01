Дизайн-студия BureauDesign (БюроДизайн), выполняет любые работы в сфере дизайна интерьера/экстерьера. Мы мобильны, поэтому готовы выполнить проекты из Калуги, Калужской области, Москвы и Московской области.
- Услуги
- Дизайн интерьера, авторский надзор и ландшафтный дизайн
- Регионы обслуживания
- Калуга
- Москва
- Московская область
- Калуга, Россия
- Награды компании
- Best of houzz 2018, Best of houzz 2019
- Адрес
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1-й Академический пр., д.5, к.1Д, ТЦ
Новый Дом, пав.23Д
248000 Калуга, Россия
Россия
+7-9308443854 bureaudesign.ru