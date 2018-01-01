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БюроДизайн
Дизайнеры интерьера Калуга, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК "Маршал", г.Калуга, БюроДизайн БюроДизайн Маленькие спальни Бежевый
    ЖК "Маршал", г.Калуга, БюроДизайн БюроДизайн Зимний сад в классическом стиле Фиолетовый / Лиловый
    ЖК "Маршал", г.Калуга, БюроДизайн БюроДизайн Гостиная в классическом стиле Бежевый
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    ЖК "Маршал", г.Калуга
    Клубный Дом "Циолковский", г.Калуга, БюроДизайн БюроДизайн Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Клубный Дом "Циолковский", г.Калуга, БюроДизайн БюроДизайн Ванная комната в стиле модерн Плитка Бежевый
    Клубный Дом "Циолковский", г.Калуга, БюроДизайн БюроДизайн Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Клубный Дом "Циолковский", г.Калуга
    ЖК "Воскресенский", г. Наро-Фоминск, БюроДизайн БюроДизайн Гостиная в стиле модерн
    ЖК "Воскресенский", г. Наро-Фоминск, БюроДизайн БюроДизайн Гостиная в стиле модерн
    ЖК "Воскресенский", г. Наро-Фоминск, БюроДизайн БюроДизайн Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    ЖК "Воскресенский", г. Наро-Фоминск

    Дизайн-студия BureauDesign (БюроДизайн), выполняет любые работы в сфере дизайна интерьера/экстерьера. Мы мобильны, поэтому готовы выполнить проекты из Калуги, Калужской области, Москвы и Московской области.

    Услуги
    Дизайн интерьера, авторский надзор и ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    • Калуга
    • Москва
    • Московская область
    • Калуга, Россия
    Награды компании
    Best of houzz 2018, Best of houzz 2019
    Адрес
    1-й Академический пр., д.5, к.1Д, ТЦ Новый Дом, пав.23Д
    248000 Калуга, Россия
    Россия
    +7-9308443854 bureaudesign.ru
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