Строительство загородных домов "под ключ".
Опыт - более 20 лет.
5 технологий строительства: кирпичный дом, газобетонный, деревянный каркасный, фахверк или комбинация этих технологий, а также монолитные дома.
Фундамент для всех домов: индивидуальный и расчётный УШП PRO.
Индивидуальное проектирование, проектирование инженерных сетей, дизайн интерьера, внутренняя отделка "под ключ".
В рамках комплексного развития домовладения организация въездных групп, навесы, гаражи, заборы, а также ландшафтный дизайн и благоустройство территории.
- Услуги
- Строительство домов
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Москва и Московская область
- Новороссийск и Краснодарский край
- Адрес
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Средний проспект Васильевского острова, 88, оф. 808
199106 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-8127489188 www.sk-mv.ru