Строительство загородных домов "под ключ".

Опыт - более 20 лет.

5 технологий строительства: кирпичный дом, газобетонный, деревянный каркасный, фахверк или комбинация этих технологий, а также монолитные дома.

Фундамент для всех домов: индивидуальный и расчётный УШП PRO.

Индивидуальное проектирование, проектирование инженерных сетей, дизайн интерьера, внутренняя отделка "под ключ".

В рамках комплексного развития домовладения организация въездных групп, навесы, гаражи, заборы, а также ландшафтный дизайн и благоустройство территории.