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СК Медный Всадник
Строители Санкт-Петербург, Россия
Обзор 23Проекты (23) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Проект загородного дома "Ольшаники 7" | 219 кв.м | sk-mv.ru, СК Медный Всадник СК Медный Всадник
    Проект загородного дома "Ольшаники 7" | 219 кв.м | sk-mv.ru, СК Медный Всадник СК Медный Всадник
    Проект загородного дома "Ольшаники 7" | 219 кв.м | sk-mv.ru, СК Медный Всадник СК Медный Всадник
    +10
    Проект загородного дома "Ольшаники 7" | 219 кв.м | sk-mv.ru
    Проект загородного дома Сосновый бор 2 | 313 кв.м | sk-mv.ru, СК Медный Всадник СК Медный Всадник
    Проект загородного дома Сосновый бор 2 | 313 кв.м | sk-mv.ru, СК Медный Всадник СК Медный Всадник
    Проект загородного дома Сосновый бор 2 | 313 кв.м | sk-mv.ru, СК Медный Всадник СК Медный Всадник
    +5
    Проект загородного дома Сосновый бор 2 | 313 кв.м | sk-mv.ru
    Проект загородного дома "МВ 13" | 270 кв.м | sk-mv.ru, СК Медный Всадник СК Медный Всадник
    Проект загородного дома "МВ 13" | 270 кв.м | sk-mv.ru, СК Медный Всадник СК Медный Всадник
    Проект загородного дома "МВ 13" | 270 кв.м | sk-mv.ru, СК Медный Всадник СК Медный Всадник
    +6
    Проект загородного дома "МВ 13" | 270 кв.м | sk-mv.ru
    Проект загородного дома "МВ 12" | 263 кв.м | sk-mv.ru, СК Медный Всадник СК Медный Всадник
    Проект загородного дома "МВ 12" | 263 кв.м | sk-mv.ru, СК Медный Всадник СК Медный Всадник
    Проект загородного дома "МВ 12" | 263 кв.м | sk-mv.ru, СК Медный Всадник СК Медный Всадник
    +4
    Проект загородного дома "МВ 12" | 263 кв.м | sk-mv.ru
    Проект загородного дома "Олики" | 179 кв.м | sk-mv.ru, СК Медный Всадник СК Медный Всадник
    Проект загородного дома "Олики" | 179 кв.м | sk-mv.ru, СК Медный Всадник СК Медный Всадник
    Проект загородного дома "Олики" | 179 кв.м | sk-mv.ru, СК Медный Всадник СК Медный Всадник
    +8
    Проект загородного дома "Олики" | 179 кв.м | sk-mv.ru
    Проект коттеджа "Лесная Сказка" | 158 кв.м | sk-mv.ru, СК Медный Всадник СК Медный Всадник
    Проект коттеджа "Лесная Сказка" | 158 кв.м | sk-mv.ru, СК Медный Всадник СК Медный Всадник
    Проект коттеджа "Лесная Сказка" | 158 кв.м | sk-mv.ru, СК Медный Всадник СК Медный Всадник
    +6
    Проект коттеджа "Лесная Сказка" | 158 кв.м | sk-mv.ru
    Показать все 23 проекты

    Строительство загородных домов "под ключ".

    Опыт - более 20 лет.

    5 технологий строительства: кирпичный дом, газобетонный, деревянный каркасный, фахверк или комбинация этих технологий, а также монолитные дома.

    Фундамент для всех домов: индивидуальный и расчётный УШП PRO.

    Индивидуальное проектирование, проектирование инженерных сетей, дизайн интерьера, внутренняя отделка "под ключ".

    В рамках комплексного развития домовладения организация въездных групп, навесы, гаражи, заборы, а также ландшафтный дизайн и благоустройство территории.

    Услуги
    Строительство домов
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург и Ленинградская область
    • Москва и Московская область
    • Новороссийск и Краснодарский край
    Адрес
    Средний проспект Васильевского острова, 88, оф. 808
    199106 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8127489188 www.sk-mv.ru
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