Профессиональный дизайнер, предлагаю оказания услуг:

- перепланировка жилых домов, квартир, коммерческих помещений

- разработка дизайна интерьера

- создание реалистичных 3D визуализаций

- разработка документации к дизайн проекта (пакет чертежей)

Создам для вас современный дизайн, с учетом пожеланий и особенностей, соответствующий законам эргономики, и в котором будет комфортно находиться. Работаю со всеми стилями и направлениями в интерьере.