Профессиональный дизайнер, предлагаю оказания услуг:
- перепланировка жилых домов, квартир, коммерческих помещений
- разработка дизайна интерьера
- создание реалистичных 3D визуализаций
- разработка документации к дизайн проекта (пакет чертежей)
Создам для вас современный дизайн, с учетом пожеланий и особенностей, соответствующий законам эргономики, и в котором будет комфортно находиться. Работаю со всеми стилями и направлениями в интерьере.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Украина
- Львів, Львовская область, Украина
- Адрес
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Академика Лазаренка
79000 Львів, Львовская область, Украина
Украина
+380-676173353 vvmarina79.wixsite.com/mysite-1?fbclid=IwAR3OhIpitb6Xi-vZP88bRL8h0iExBBvFCmEsE6EucWR-ns-dfrpPqaH76R4