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Maryna Veseiko
Дизайнеры интерьера Львів, Львовская область, Украина
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Дизайн-проект квартиры в темных тонах, Maryna Veseiko Maryna Veseiko Маленькие спальни Камень Серый
    Дизайн-проект квартиры в темных тонах, Maryna Veseiko Maryna Veseiko Маленькие спальни
    Дизайн-проект квартиры в темных тонах, Maryna Veseiko Maryna Veseiko Маленькие спальни
    +7
    Дизайн-проект квартиры в темных тонах

    Профессиональный дизайнер, предлагаю оказания услуг:

    - перепланировка жилых домов, квартир, коммерческих помещений

    - разработка дизайна интерьера

    - создание реалистичных 3D визуализаций

    - разработка документации к дизайн проекта (пакет чертежей)

    Создам для вас современный дизайн, с учетом пожеланий и особенностей, соответствующий законам эргономики, и в котором будет комфортно находиться. Работаю со всеми стилями и направлениями в интерьере.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Украина
    • Львів, Львовская область, Украина
    Адрес
    Академика Лазаренка
    79000 Львів, Львовская область, Украина
    Украина
    +380-676173353 vvmarina79.wixsite.com/mysite-1?fbclid=IwAR3OhIpitb6Xi-vZP88bRL8h0iExBBvFCmEsE6EucWR-ns-dfrpPqaH76R4
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