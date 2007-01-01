Основной деятельностью архитектурно-дизайнерского бюро Натальи Медведевой "APRIORI design", является дизайн интерьеров всех видов жилой и коммерческой недвижимости.
Дизайн интерьера - это выражение главной идеи планирования, стиля и цвета. Над проектированием и воплощением дизайна интерьеров в архитектурном бюро APRIORI design работает творческий коллектив, состоящий из профессиональных специалистов, в области архитектуры и дизайна, имеющих многолетний опыт и хорошо знакомых с современными технологиями и материалами. Каждый дизайн - проект, в архитектурно-дизайнерском бюро Натальи Медведевой, разрабатывается с индивидуальным подходом к каждому заказчику, это всегда эксклюзивный проект, созданный с учетом всех Ваших пожеланий и назначения помещения. Мы реализуем и разрабатываем дизайн интерьера любой сложности и стилевого направления, в котором комфортно и приятно жить или работать.
- Услуги
- Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой
APRIORI designпредоставляет широкий спектр услуг в области проектирования интерьеров загородных домов
- коттеджей
- квартир
- ресторанов
- салонов красоты
- офисов и магазинов. Дизайн-проект разрабатывается в соответствии с техническим заданием и делится на несколько этапов. Все стадии проектирования четко контролируются ведущим архитектором-дизайнером проекта.
- Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- http://www.apriori-design.ru/about/rukovdoitel/
- Адрес
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ул.Электрозаводская, 21
107053 Москва
Россия
+7-4952117149 www.apriori-design.ru
г. Москвам. Курская, ул. Электрозаводская, 21