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Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой <q>APRIORI design</q>
Архитекторы Москва
Обзор 8Проекты (8) 3Книги идей (3)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • 2-х комнатная квартира 47,68 m2 в ЖК "Лосиный остров", Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design" Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design' Гостиная в классическом стиле
    2-х комнатная квартира 47,68 m2 в ЖК "Лосиный остров", Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design" Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    2-х комнатная квартира 47,68 m2 в ЖК "Лосиный остров", Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design" Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +32
    2-х комнатная квартира 47,68 m2 в ЖК "Лосиный остров"
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ "БОРОДИНО", В СТИЛЕ "МОДЕРН", 85,88 м2, Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design" Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design'
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ "БОРОДИНО", В СТИЛЕ "МОДЕРН", 85,88 м2, Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design" Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design'
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ "БОРОДИНО", В СТИЛЕ "МОДЕРН", 85,88 м2, Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design" Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design'
    +11
    КВАРТИРА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ "БОРОДИНО", В СТИЛЕ "МОДЕРН", 85,88 м2
    6-ТИ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 138,3 М2 В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ "ЕЛЕНА", Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design" Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design'
    6-ТИ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 138,3 М2 В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ "ЕЛЕНА", Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design" Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design'
    6-ТИ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 138,3 М2 В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ "ЕЛЕНА", Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design" Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design'
    +16
    6-ТИ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 138,3 М2 В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ "ЕЛЕНА"
    квартира-студия 52,73 м2 в ЖК "ЕЛЕНА", Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design" Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design'
    квартира-студия 52,73 м2 в ЖК "ЕЛЕНА", Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design" Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design'
    квартира-студия 52,73 м2 в ЖК "ЕЛЕНА", Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design" Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design'
    +10
    квартира-студия 52,73 м2 в ЖК "ЕЛЕНА"
    КВАРТИРА 73,5М2 В СТИЛЕ "ПРОВАНС", Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design" Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design'
    КВАРТИРА 73,5М2 В СТИЛЕ "ПРОВАНС", Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design" Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design'
    КВАРТИРА 73,5М2 В СТИЛЕ "ПРОВАНС", Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design" Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design'
    +12
    КВАРТИРА 73,5М2 В СТИЛЕ "ПРОВАНС"
    КВАРТИРА-СТУДИЯ 61,17 M2, В СТИЛЕ ПОП-АРТ НА САВВИНСКОЙ НАБ., Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design" Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design'
    КВАРТИРА-СТУДИЯ 61,17 M2, В СТИЛЕ ПОП-АРТ НА САВВИНСКОЙ НАБ., Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design" Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design'
    КВАРТИРА-СТУДИЯ 61,17 M2, В СТИЛЕ ПОП-АРТ НА САВВИНСКОЙ НАБ., Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design" Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design'
    +23
    КВАРТИРА-СТУДИЯ 61,17 M2, В СТИЛЕ ПОП-АРТ НА САВВИНСКОЙ НАБ.
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    Основной деятельностью архитектурно-дизайнерского бюро Натальи Медведевой "APRIORI design", является дизайн интерьеров всех видов жилой и коммерческой недвижимости.

    Дизайн интерьера - это выражение главной идеи планирования, стиля и цвета. Над проектированием и воплощением дизайна интерьеров в архитектурном бюро APRIORI design работает творческий коллектив, состоящий из профессиональных специалистов, в области архитектуры и дизайна, имеющих многолетний опыт и хорошо знакомых с современными технологиями и материалами. Каждый дизайн - проект, в архитектурно-дизайнерском бюро Натальи Медведевой, разрабатывается с индивидуальным подходом к каждому заказчику, это всегда эксклюзивный проект, созданный с учетом всех Ваших пожеланий и назначения помещения. Мы реализуем и разрабатываем дизайн интерьера любой сложности и стилевого направления, в котором комфортно и приятно жить или работать.

    Услуги
    • Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой APRIORI design предоставляет широкий спектр услуг в области проектирования интерьеров загородных домов
    • коттеджей
    • квартир
    • ресторанов
    • салонов красоты
    • офисов и магазинов. Дизайн-проект разрабатывается в соответствии с техническим заданием и делится на несколько этапов. Все стадии проектирования четко контролируются ведущим архитектором-дизайнером проекта.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    http://www.apriori-design.ru/about/rukovdoitel/ 
    Адрес
    ул.Электрозаводская, 21
    107053 Москва
    Россия
    +7-4952117149 www.apriori-design.ru
    Законное владение

    г. Москвам. Курская, ул. Электрозаводская, 21

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