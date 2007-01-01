Основной деятельностью архитектурно-дизайнерского бюро Натальи Медведевой "APRIORI design", является дизайн интерьеров всех видов жилой и коммерческой недвижимости.

Дизайн интерьера - это выражение главной идеи планирования, стиля и цвета. Над проектированием и воплощением дизайна интерьеров в архитектурном бюро APRIORI design работает творческий коллектив, состоящий из профессиональных специалистов, в области архитектуры и дизайна, имеющих многолетний опыт и хорошо знакомых с современными технологиями и материалами. Каждый дизайн - проект, в архитектурно-дизайнерском бюро Натальи Медведевой, разрабатывается с индивидуальным подходом к каждому заказчику, это всегда эксклюзивный проект, созданный с учетом всех Ваших пожеланий и назначения помещения. Мы реализуем и разрабатываем дизайн интерьера любой сложности и стилевого направления, в котором комфортно и приятно жить или работать.