Наши еженедельные советы: как сэкономить семейный бюджет 2

Если вы стали замечать, что вам не хватает денег, то у вас есть выбор, что делать дальше: нужно или больше зарабатывать, или меньше тратить. Первый вариант долгий и не всегда возможный, а вот на втором варианте стоит остановиться…

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