Итальянская марка мебели и аксессуаров для ванной комнаты BagnoPiu - это более чем 30-ти летний опыт создания мебели и аксессуаров великолепного качества и уникального дизайна.
Italian brand of furniture and accessoires for bathrooms BagnoPiu' is more than 30 years of manufacture of products of glorious quality and unique design.
- Услуги
- Cоздание мебели и аксессуаров для ванных комнат
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Краснодар
- Саратов
- Италия
- Pesaro (PU)
- Адрес
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Strada Statale Adriatica, 403/405,
61121 Pesaro (Pu)
Италия
+7-9854560901 ru.bagnopiu.com