Создаём дизайн для жизни, помогаем пережить ремонт!
- Услуги
- Дизайн-проект частных и коммерческих интерьеров полного цикла
- от создания концепта и пакета рабочей документации
- до сопровождения стройки и комплектации мебелью и декором под ключ.
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Награды компании
- Победитель, 2-ое место, V Международного фестиваля мебели и предметов интерьера в Галерее интерьеров «Твинстор» г.Москва.
- Неоднократный финалист международного конкурса PINWIN в номинациях “Современный интерьер с историей», «Семейные традиции. Преемственность поколений», «Лучшее решение в деталях», «Лучшее детям».
- Адрес
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108840 Москва, Россия
Россия
+7-9166064818 krapivinairina.houzz.ru
Законное владение
Новая Москва, Троицк