Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 3Проекты (3) 2Книги идей (2)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект квартиры в стиле Ар Деко, Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo Гостиные в эклектичном стиле Дерево Бежевый
    Проект квартиры в стиле Ар Деко, Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo Встроенные кухни Дерево Бежевый
    Проект квартиры в стиле Ар Деко, Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo Маленькие спальни Медь / Бронза / Латунь Белый
    Проект квартиры в стиле Ар Деко
    Загородный дом, спальня для дочери, Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo Спальная комната Аксессуары и декор Мрамор Зеленый
    Загородный дом, спальня для дочери, Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo Спальня в классическом стиле Медь / Бронза / Латунь Синий
    Загородный дом, спальня для дочери, Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo Спальня в классическом стиле Дерево Бежевый
    Загородный дом, спальня для дочери
    Загородный дом Подмосковье, Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo Столовая комната в классическом стиле Медь / Бронза / Латунь Эффект древесины
    Загородный дом Подмосковье, Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo Гостиная в классическом стиле Керамика Синий
    Загородный дом Подмосковье, Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo Крапивина Ирина дизайнер интерьера, руководитель дизайн-мастерской ArtiDomo Гостиная в классическом стиле Керамика Синий
    +1
    Загородный дом Подмосковье

      Создаём дизайн для жизни, помогаем пережить ремонт!

    Услуги
    • Дизайн-проект частных и коммерческих интерьеров полного цикла
    • от создания концепта и пакета рабочей документации
    • до сопровождения стройки и комплектации мебелью и декором под ключ.
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Награды компании
    • Победитель, 2-ое место, V Международного фестиваля мебели и предметов интерьера в Галерее интерьеров «Твинстор» г.Москва.
    • Неоднократный финалист международного конкурса PINWIN в номинациях “Современный интерьер с историей», «Семейные традиции. Преемственность поколений», «Лучшее решение в деталях», «Лучшее детям».
    Адрес
    108840 Москва, Россия
    Россия
    +7-9166064818 krapivinairina.houzz.ru
    Законное владение

    Новая Москва, Троицк

      Add SEO element