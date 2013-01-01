Семейное архитектурное бюро под руководством Заслуженного архитектора РФ Доценко Сергея Ивановича. Сотни реализованных объектов в области архитектуры и дизайна интерьеров. География работ включает регионы и столицу России, Харьков, Сингапур, Нью-Йорк. Команда бюро - дипломированные профильные специалисты, лауреаты и постоянные участники международных и общероссийских конкурсов и фестивалей ("Зодчество", "Золотая капитель", " Зеленая столица", "Пространство дизайна", "АРТ-пространство Амур" и т.д.).
- Услуги
- Архитектурное проектирование зданий и сооружений
- Дизайн коммерческих интерьеров
- дизайн жилых интерьеров
- Регионы обслуживания
- Белгород и Россия
- Награды компании
- Премии и награды основные:
- -Международная премия им. Я.Чернихова для молодых архитекторов мира «Вызов времени» – диплом (II место)
- - XVI международный смотр-конкурс лучших дипломных проектов по архитектуре и дизайну (г.Вологда) – диплом МООСАО I степени
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Золотая капитель 2013– серебряный диплом в номинации
Интерьеры общественные
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Золотая капитель 2013– серебряный диплом в номинации
Градостроительство, концепции. -Всероссийский конкурс
ОК! Дизайн 2013, категория профи – диплом победителя
- -Международный форум молодых дизайнеров
Пространство дизайна 2016– лауреат II степени в номинации
Интерьер общественный
- -Международный форум молодых дизайнеров
Пространство дизайна 2016– лауреат II степени в номинации
Жилой интерьер
- -Международный форум молодых дизайнеров
Пространство дизайна 2017– лауреат I степени в номинации
Жилой интерьер.
- А также более 50 грамот и дипломов получили курсовые и дипломные работы студентов-дизайнеров, выполненные под нашим руководством.
- Публикации:
- 5 публикаций ВАК и 2 публикации РИНЦ на темы архитектуры и дизайна.
- В среднем около 8 публикаций в год реализованных работ и статей на темы дизайна и архитектуры в популярных изданиях Белгородской области.
- Публикации в журналах
Красивые дома,
Архидом
- Участие в выставках:
- -Международный фестиваль
Зодчество 2012– грамота, диплом
- -Международный фестиваль
Зодчество 2013– диплом участника
- -Международный фестиваль
Зодчество 2014– диплом участника
- -Международный фестиваль
Зодчество 2015– диплом участника
- -Международный фестиваль
Зодчество 2016– диплом Президента Союза архитекторов РФ, диплом участника
- -Международный фестиваль
Зодчество 2017– диплом Президента Союза архитекторов РФ
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- Адрес
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Проспект Славы,32
308001 Белгород, Россия
Россия
+7-9103201781 arch-d.pro
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Россия, г.Белгород, пр.Славы ,32