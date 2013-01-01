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Архбюро Доценко
Архитекторы Белгород, Россия
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Проекты

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    • Современная классика
    Современная классика в оттенках синего и серого, Архбюро Доценко Архбюро Доценко Ванная в классическом стиле
    Современная классика в оттенках синего и серого, Архбюро Доценко Архбюро Доценко Спальня в эклектичном стиле
    Современная классика в оттенках синего и серого, Архбюро Доценко Архбюро Доценко Спальня в эклектичном стиле
    +7
    Современная классика в оттенках синего и серого

    Семейное архитектурное бюро под руководством Заслуженного архитектора РФ Доценко Сергея Ивановича. Сотни реализованных объектов в области архитектуры и дизайна интерьеров. География работ включает регионы и столицу России, Харьков, Сингапур, Нью-Йорк. Команда бюро - дипломированные профильные специалисты, лауреаты и постоянные участники международных и общероссийских конкурсов и фестивалей ("Зодчество", "Золотая капитель", " Зеленая столица", "Пространство дизайна", "АРТ-пространство Амур" и т.д.).

    Услуги
    • Архитектурное проектирование зданий и сооружений
    • Дизайн коммерческих интерьеров
    • дизайн жилых интерьеров
    Регионы обслуживания
    Белгород и Россия
    Награды компании
    • Премии и награды основные:
    • -Международная премия им. Я.Чернихова для молодых архитекторов мира «Вызов времени» – диплом (II место)
    • - XVI международный смотр-конкурс лучших дипломных проектов по архитектуре и дизайну (г.Вологда) – диплом МООСАО I степени
    • -Золотая капитель 2013 – серебряный диплом в номинации Интерьеры общественные
    • -Золотая капитель 2013 – серебряный диплом в номинации Градостроительство, концепции. -Всероссийский конкурс ОК! Дизайн 2013, категория профи – диплом победителя
    • -Международный форум молодых дизайнеров Пространство дизайна 2016 – лауреат II степени в номинации Интерьер общественный
    • -Международный форум молодых дизайнеров Пространство дизайна 2016 – лауреат II степени в номинации Жилой интерьер
    • -Международный форум молодых дизайнеров Пространство дизайна 2017 – лауреат I степени в номинации Жилой интерьер.
    • А также более 50 грамот и дипломов получили курсовые и дипломные работы студентов-дизайнеров, выполненные под нашим руководством.
    • Публикации:
    • 5 публикаций ВАК и 2 публикации РИНЦ на темы архитектуры и дизайна.
    • В среднем около 8 публикаций в год реализованных работ и статей на темы дизайна и архитектуры в популярных изданиях Белгородской области.
    • Публикации в журналах Красивые дома, Архидом
    • Участие в выставках:
    • -Международный фестиваль Зодчество 2012 – грамота, диплом
    • -Международный фестиваль Зодчество 2013 – диплом участника
    • -Международный фестиваль Зодчество 2014 – диплом участника
    • -Международный фестиваль Зодчество 2015 – диплом участника
    • -Международный фестиваль Зодчество 2016 – диплом Президента Союза архитекторов РФ, диплом участника
    • -Международный фестиваль Зодчество 2017 – диплом Президента Союза архитекторов РФ
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    Адрес
    Проспект Славы,32
    308001 Белгород, Россия
    Россия
    +7-9103201781 arch-d.pro
    Законное владение

    Россия, г.Белгород, пр.Славы ,32

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