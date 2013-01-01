Семейное архитектурное бюро под руководством Заслуженного архитектора РФ Доценко Сергея Ивановича. Сотни реализованных объектов в области архитектуры и дизайна интерьеров. География работ включает регионы и столицу России, Харьков, Сингапур, Нью-Йорк. Команда бюро - дипломированные профильные специалисты, лауреаты и постоянные участники международных и общероссийских конкурсов и фестивалей ("Зодчество", "Золотая капитель", " Зеленая столица", "Пространство дизайна", "АРТ-пространство Амур" и т.д.).