Чем человек занимается, как одевается, что ест, где живет –
все эти факторы влияют на его будущее, иными словами «каждый шаг определяет
последующий». В мире нет ничего не правильного, все можно, но не все полезно.
Ехать в автомобиле по встречной полосе тоже можно, но к чему это приведет? Развивая
себя Вы ставите какие то цели, берете ответственность, но всегда этому
следуете? К примеру Вы решили заняться бегом по утрам, на четвертый день
поленились(трудности на работе), в итоге нарушили режим и соответственно
результат уже не тот! В отличии от нас, пространство влияет постоянно в
независимости от наших желаний. Замечали, в некоторых помещениях неприятные
ощущения и желание покинуть его, а в другие неохотно покидаете. Все это тесно
связано. Разрабатывая дизайн проект я стараюсь учитывать все факторы опираясь
на Ваши пожелания. В современном мире мы давно забыли о законах которые
применяли наши предки, такие как построение гармоничного пространства по
системе саженей и сохранившаяся на востоке наука строительства Васту Шастра.
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