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Живая Архитектура
Дизайнеры интерьера Харьков, Харьковская область, Украина
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Проекты

Новый проект
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    • Лофт на техэтаже, Живая Архитектура Живая Архитектура Гостиная в стиле лофт
    Лофт на техэтаже, Живая Архитектура Живая Архитектура Гостиная в стиле лофт
    Лофт на техэтаже, Живая Архитектура Живая Архитектура Гостиная в стиле лофт
    +6
    Лофт на техэтаже
    Дом на печи, Живая Архитектура Живая Архитектура Гостиная в классическом стиле
    Дом на печи, Живая Архитектура Живая Архитектура Гостиная в классическом стиле
    Дом на печи, Живая Архитектура Живая Архитектура Гостиная в классическом стиле
    +5
    Дом на печи

    Чем человек занимается, как одевается, что ест, где живет –

    все эти факторы влияют на его будущее, иными словами «каждый шаг определяет

    последующий». В мире нет ничего не правильного, все можно, но не все полезно.

    Ехать в автомобиле по встречной полосе тоже можно, но к чему это приведет? Развивая

    себя Вы ставите какие то цели, берете ответственность, но всегда этому

    следуете? К примеру Вы решили заняться бегом по утрам, на четвертый день

    поленились(трудности на работе), в итоге нарушили режим и соответственно

    результат уже не тот! В отличии от нас, пространство влияет постоянно в

    независимости от наших желаний. Замечали, в некоторых помещениях неприятные

    ощущения и желание покинуть его, а в другие неохотно покидаете. Все это тесно

    связано. Разрабатывая дизайн проект я стараюсь учитывать все факторы опираясь

    на Ваши пожелания. В современном мире мы давно забыли о законах которые

    применяли наши предки, такие как построение гармоничного пространства по

    системе саженей и сохранившаяся на востоке наука строительства Васту Шастра.   

    Услуги
    Дизайн интерьера и 3D визуализация
    Регионы обслуживания
    • Киев
    • Москва
    • Днепропетровск
    • Одесса
    • Харьков
    Адрес
    61000 Харьков, Харьковская область, Украина
    Украина
    +380-991869726
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