Чем человек занимается, как одевается, что ест, где живет –

все эти факторы влияют на его будущее, иными словами «каждый шаг определяет

последующий». В мире нет ничего не правильного, все можно, но не все полезно.

Ехать в автомобиле по встречной полосе тоже можно, но к чему это приведет? Развивая

себя Вы ставите какие то цели, берете ответственность, но всегда этому

следуете? К примеру Вы решили заняться бегом по утрам, на четвертый день

поленились(трудности на работе), в итоге нарушили режим и соответственно

результат уже не тот! В отличии от нас, пространство влияет постоянно в

независимости от наших желаний. Замечали, в некоторых помещениях неприятные

ощущения и желание покинуть его, а в другие неохотно покидаете. Все это тесно

связано. Разрабатывая дизайн проект я стараюсь учитывать все факторы опираясь

на Ваши пожелания. В современном мире мы давно забыли о законах которые

применяли наши предки, такие как построение гармоничного пространства по

системе саженей и сохранившаяся на востоке наука строительства Васту Шастра.