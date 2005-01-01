Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ДДМ-Строй
Строители Москва, Россия
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
Отзыв (10)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом из клееного бруса "Лахти", ДДМ-Строй ДДМ-Строй Загородные дома Дерево
    Дом из клееного бруса "Лахти", ДДМ-Строй ДДМ-Строй Загородные дома Дерево
    Дом из клееного бруса "Лахти", ДДМ-Строй ДДМ-Строй Загородные дома
    +1
    Дом из клееного бруса "Лахти"
    Барнхаус BARN 1-84, ДДМ-Строй ДДМ-Строй Дома на одну семью
    Барнхаус BARN 1-84, ДДМ-Строй ДДМ-Строй Экодома
    Барнхаус BARN 1-84, ДДМ-Строй ДДМ-Строй Дома с террасами
    Барнхаус BARN 1-84
    Баня "Краснодар", ДДМ-Строй ДДМ-Строй Загородные дома Дерево
    Баня "Краснодар", ДДМ-Строй ДДМ-Строй Деревянные дома Дерево
    Баня "Краснодар", ДДМ-Строй ДДМ-Строй Загородные дома Дерево
    Баня "Краснодар"
    Дом в стиле барнхаус BARN 2-171, ДДМ-Строй ДДМ-Строй Дома с террасами Дерево
    Дом в стиле барнхаус BARN 2-171, ДДМ-Строй ДДМ-Строй Загородные дома Дерево
    Дом в стиле барнхаус BARN 2-171
    Дом из клееного бруса "Монтевиль", ДДМ-Строй ДДМ-Строй Загородные дома
    Дом из клееного бруса "Монтевиль", ДДМ-Строй ДДМ-Строй Загородные дома Дерево Серый
    Дом из клееного бруса "Монтевиль", ДДМ-Строй ДДМ-Строй Деревянные дома Дерево Серый
    +3
    Дом из клееного бруса "Монтевиль"
    Дом из клееного бруса "Сочи", ДДМ-Строй ДДМ-Строй
    Дом из клееного бруса "Сочи", ДДМ-Строй ДДМ-Строй
    Дом из клееного бруса "Сочи", ДДМ-Строй ДДМ-Строй
    +4
    Дом из клееного бруса "Сочи"
    Показать все 10 проекты

    Компания «ДДМ-Строй» с 2005 года является производителем качественного клееного бруса и домокомплектов. Осуществляет проектирование и строительство домов, бань и МАФ из клееного бруса в комплектации «под отделку» и «под ключ».

    Высокоточная заводская зарезка всех элементов дома производится на обрабатывающем центре Hundegger K2i, включая соединения: «ласточкин хвост», «тирольский замок», «стык Гербера» и элементы эркера под любым углом. Также ДДМ-Строй специализируется на проектировании и изготовлении сложных стропильных систем и балок перекрытия полностью заводского изготовления.

    Все конструктивные решения с расчетом всех нагрузок разрабатываются в лицензионной программе Cadwork.

    Экологичность и надежность домов из клееного бруса «ДДМ-Строй» подтверждена сертификатами и экспертными заключениями.

    Услуги
    Проектирование, Производство и Строительство
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • все регионы России
    • Швейцария
    • Германия
    • Китай
    • Москва, Россия
    Награды компании
    Компания ДДМ является лауреатом многих премий и наград в области деревянного домостроения. Подробнее https://www.ddm-stroy.ru/company/awards/
    Адрес
    Хлебозаводский пр-д, д. 7, стр. 10
    115230 Москва, Россия
    Россия
    +7-4959952992 www.ddm-stroy.ru
    Законное владение

    Москва, Хлебозаводский пр-д, д. 7, стр. 10

    Отзыв

    Иван Круговцев Иван Круговцев
    Современное производство. Все выполняют в срок и без доплат. Качественный брус.
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Декабрь 2019
    Редактировать
    Василий Иванов
    Хорошая компания.Не зря обратился
    около 2 лет назад
    Сергей Литвиненко
    Построили нам двухэтажный дом из клеёного бруса в Подмосковье. На днях только с женой приняли работу, собрали все впечатления в кучу и вот пишу отзыв. Организация на пятёрку, качество также и оперативность работ тоже не могу оставить без внимания. Проект был разработан полностью по нашим пожеланиям, с учётом потребностей всех членов семьи, мне очень нравится такой индивидуальный подход, поэтому эту компанию точно могу рекомендовать.
    8 месяцев назад
    Показать все отзывы – 10
      Add SEO element