Компания «ДДМ-Строй» с 2005 года является производителем качественного клееного бруса и домокомплектов. Осуществляет проектирование и строительство домов, бань и МАФ из клееного бруса в комплектации «под отделку» и «под ключ».
Высокоточная заводская зарезка всех элементов дома производится на обрабатывающем центре Hundegger K2i, включая соединения: «ласточкин хвост», «тирольский замок», «стык Гербера» и элементы эркера под любым углом. Также ДДМ-Строй специализируется на проектировании и изготовлении сложных стропильных систем и балок перекрытия полностью заводского изготовления.
Все конструктивные решения с расчетом всех нагрузок разрабатываются в лицензионной программе Cadwork.
Экологичность и надежность домов из клееного бруса «ДДМ-Строй» подтверждена сертификатами и экспертными заключениями.
- Услуги
- Проектирование, Производство и Строительство
- Регионы обслуживания
- Москва
- все регионы России
- Швейцария
- Германия
- Китай
- Москва, Россия
- Награды компании
- Компания
ДДМявляется лауреатом многих премий и наград в области деревянного домостроения. Подробнее https://www.ddm-stroy.ru/company/awards/
- Адрес
-
Хлебозаводский пр-д, д. 7, стр. 10
115230 Москва, Россия
Россия
+7-4959952992 www.ddm-stroy.ru
Москва, Хлебозаводский пр-д, д. 7, стр. 10