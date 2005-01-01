Компания «ДДМ-Строй» с 2005 года является производителем качественного клееного бруса и домокомплектов. Осуществляет проектирование и строительство домов, бань и МАФ из клееного бруса в комплектации «под отделку» и «под ключ».

Высокоточная заводская зарезка всех элементов дома производится на обрабатывающем центре Hundegger K2i, включая соединения: «ласточкин хвост», «тирольский замок», «стык Гербера» и элементы эркера под любым углом. Также ДДМ-Строй специализируется на проектировании и изготовлении сложных стропильных систем и балок перекрытия полностью заводского изготовления.

Все конструктивные решения с расчетом всех нагрузок разрабатываются в лицензионной программе Cadwork.

Экологичность и надежность домов из клееного бруса «ДДМ-Строй» подтверждена сертификатами и экспертными заключениями.