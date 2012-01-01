Архитектурная студия "ПоинтПро Архитектс" плодотворно работает на рынке проектирования и строительства с начала 2012 г. Основной принцип работы нашей фирмы - это предоставить заказчику возможность использовать полный, комплексный продукт.

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