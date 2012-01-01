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ООО <q>ПоинтПро Архитектс</q>
Дизайнеры интерьера г. Ростов-на-Дону, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн интерьера квартиры 105 м2, ООО "ПоинтПро Архитектс" ООО 'ПоинтПро Архитектс' Гостиная в стиле модерн
    Дизайн интерьера квартиры 105 м2, ООО "ПоинтПро Архитектс" ООО 'ПоинтПро Архитектс' Гостиная в стиле модерн
    Дизайн интерьера квартиры 105 м2, ООО "ПоинтПро Архитектс" ООО 'ПоинтПро Архитектс' Спальня в стиле модерн
    Дизайн интерьера квартиры 105 м2
    Дизайн интерьера квартиры 93 кв.м., ООО "ПоинтПро Архитектс" ООО 'ПоинтПро Архитектс' Спальня в стиле лофт
    Дизайн интерьера квартиры 93 кв.м., ООО "ПоинтПро Архитектс" ООО 'ПоинтПро Архитектс' Гостиная в стиле лофт
    Дизайн интерьера квартиры 93 кв.м.
    Дизайн интерьера квартиры 101 кв.м, ООО "ПоинтПро Архитектс" ООО 'ПоинтПро Архитектс' Гостиная в классическом стиле
    Дизайн интерьера квартиры 101 кв.м, ООО "ПоинтПро Архитектс" ООО 'ПоинтПро Архитектс' Кухня в классическом стиле
    Дизайн интерьера квартиры 101 кв.м, ООО "ПоинтПро Архитектс" ООО 'ПоинтПро Архитектс' Гостиная в классическом стиле
    Дизайн интерьера квартиры 101 кв.м

    Архитектурная студия "ПоинтПро Архитектс" плодотворно работает на рынке проектирования и строительства с начала 2012 г. Основной принцип работы нашей фирмы - это предоставить заказчику возможность использовать полный, комплексный продукт.

    Наши интерьеры

    Добро пожаловать в наш Мир!

    Услуги
    • Интерьер квартиры
    • Интерьер частного дома
    • Интерьер офиса
    • Интерьер торговых помещений
    • Интерьер баров и ресторанов
    Регионы обслуживания
    • Ростовская область
    • Краснодарский край
    • Республика Крым
    • Республика Адыгея
    • Республика Ингушетия
    • Республика Дагестан
    • Карачаево-Черкесская Республика
    • Кабардино-Балкарская Республика
    • Московская область
    • г. Ростов-на-Дону
    • Россия
    • Показать все 11 регион обслуживания
    Награды компании
    Постоянными заказчиками фирмы являются такие корпоративные клиенты как ПАО «СБЕРБАНК», для которого было разработано более 40 проектов по югу России, Сеть ювелирных магазинов «585», «Золото». Ведется активное сотрудничество с областными и районными администрациями, а так же Управлением Роспотребндзора.
    Адрес
    ул. Московская 21, офис 205
    344082 г. Ростов-на-Дону, Россия
    Россия
    +7-9286212221 dizayn-interyera.com
    Законное владение

    344000 Россия, г. Ростов- на- Дону, ул. Московская, 24 офис 2  

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