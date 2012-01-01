Архитектурная студия "ПоинтПро Архитектс" плодотворно работает на рынке проектирования и строительства с начала 2012 г. Основной принцип работы нашей фирмы - это предоставить заказчику возможность использовать полный, комплексный продукт.
Наши интерьеры
Добро пожаловать в наш Мир!
- Услуги
- Интерьер квартиры
- Интерьер частного дома
- Интерьер офиса
- Интерьер торговых помещений
- Интерьер баров и ресторанов
- Регионы обслуживания
- Ростовская область
- Краснодарский край
- Республика Крым
- Республика Адыгея
- Республика Ингушетия
- Республика Дагестан
- Карачаево-Черкесская Республика
- Кабардино-Балкарская Республика
- Московская область
- г. Ростов-на-Дону
- Россия
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- Награды компании
- Постоянными заказчиками фирмы являются такие корпоративные клиенты как ПАО «СБЕРБАНК», для которого было разработано более 40 проектов по югу России, Сеть ювелирных магазинов «585», «Золото». Ведется активное сотрудничество с областными и районными администрациями, а так же Управлением Роспотребндзора.
- Адрес
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ул. Московская 21, офис 205
344082 г. Ростов-на-Дону, Россия
Россия
+7-9286212221 dizayn-interyera.com
Законное владение
344000 Россия, г. Ростов- на- Дону, ул. Московская, 24 офис 2