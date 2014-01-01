Приоритетным направлением деятельности нашей компании, является комплексное проектирование, а так же сопровождение объектов в процессе строительства. Мы заинтересованы в том, что бы конечным результатом нашей совместной работы стал реализованный проект, и Ваше время, потраченное на поиск решений совместно с нашими дизайнерами и архитекторами, было потрачено не напрасно.
- Услуги
- Проектирование зданий и сооружений. Дизайн проект интерьеров
- Визуализация 3D пространства. Подбор и комплектация объекта.
- Регионы обслуживания
- Вся Россия, Европа. и Москва
- Награды компании
- Победители конкурса «Красивые дома – 2014» в номинации «Архитектурный проект»:
- Победитель онлайн голосования – Проект «Современное «шале» в Мартемьяново» и I место – Проект «Коттедж «Цветочный»
- http://www.weg.ru/news/contest-kd-2014.html
- Адрес
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125252 Москва
Россия
+7-4957690286 www.ar-ka.ru