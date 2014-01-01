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AR-KA architectural studio
Архитекторы Москва
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • LUX Лофт на Мосфильмовской, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Кухня в стиле лофт
    LUX Лофт на Мосфильмовской, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Кухня в стиле лофт
    LUX Лофт на Мосфильмовской, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Столовая комната в стиле лофт
    +11
    LUX Лофт на Мосфильмовской
    Новое виденье "Сталинки", AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Гостиная в стиле лофт
    Новое виденье "Сталинки", AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Гостиная в стиле лофт
    Новое виденье "Сталинки", AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Гостиная в стиле лофт
    +3
    Новое виденье "Сталинки"
    Все сложное - ПРОСТО, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Гостиная в стиле модерн
    Все сложное - ПРОСТО, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Спальня в стиле модерн
    Все сложное - ПРОСТО, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Спальня в стиле модерн
    +13
    Все сложное - ПРОСТО
    Модернизм в исторической среде, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Кухня в стиле лофт
    Модернизм в исторической среде, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Кухня в стиле лофт
    Модернизм в исторической среде, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Кухня в стиле лофт
    +11
    Модернизм в исторической среде
    Квартира для подарков, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Гостиная в стиле модерн
    Квартира для подарков, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Квартира для подарков, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Гостиная в стиле модерн
    +22
    Квартира для подарков
    Жизнь в ШОКОЛАДЕ, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Столовая комната в стиле модерн
    Жизнь в ШОКОЛАДЕ, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Гостиная в стиле модерн
    Жизнь в ШОКОЛАДЕ, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Столовая комната в стиле модерн
    +12
    Жизнь в ШОКОЛАДЕ
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    Приоритетным направлением деятельности нашей компании, является комплексное проектирование, а так же сопровождение объектов в процессе строительства. Мы заинтересованы в том, что бы конечным результатом нашей совместной работы стал реализованный проект, и Ваше время, потраченное на поиск решений совместно с нашими дизайнерами и архитекторами, было потрачено не напрасно.

    Услуги
    • Проектирование зданий и сооружений. Дизайн проект интерьеров
    • Визуализация 3D пространства. Подбор и комплектация объекта.
    Регионы обслуживания
    Вся Россия, Европа. и Москва
    Награды компании
    • Победители конкурса «Красивые дома – 2014» в номинации «Архитектурный проект»: 
    • Победитель онлайн голосования – Проект «Современное «шале» в Мартемьяново» и I место – Проект «Коттедж «Цветочный» 
    • http://www.weg.ru/news/contest-kd-2014.html
    Адрес
    125252 Москва
    Россия
    +7-4957690286 www.ar-ka.ru

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