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Roschina Alisa
Дизайнеры интерьера Киев, Украина
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    Алиса Рощина - дизайнер интерьера.

    За 6 лет работы я создала более 100 проектов.

    Специализируюсь на интерьере жилых помещений, а также работала над проектами общественного назначения (кафе, бары, рестораны, магазины). К каждому проекту индивидуальный подход и свой уникальный стиль: лофт, современный, скандинавский, традиционный, кантри, классика и другие. Слежу за трендами, посещаю интерьерные выставки, постоянно совершенствуюсь.

    Заказывая дизайн-проект у меня, Вы получаете:

    - комфортный сервис (на связи 24/7);

    - качественный дизайн и визуализацию (работаю в 3Dmax, Corona Renderer);

    - полный пакет всех чертежей, необходимых для реализации проекта;

    - гарантию сроков;

    -авторский надзор (за отдельную плату)

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Авторский надзор
    • Комплектация
    • Визуализация
    Регионы обслуживания
    Киев и Украина
    Адрес
    -
    02000 Киев, Украина
    Украина
    +380-964272717 www.behance.net/roschinali5b34
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