Алиса Рощина - дизайнер интерьера.

За 6 лет работы я создала более 100 проектов.

Специализируюсь на интерьере жилых помещений, а также работала над проектами общественного назначения (кафе, бары, рестораны, магазины). К каждому проекту индивидуальный подход и свой уникальный стиль: лофт, современный, скандинавский, традиционный, кантри, классика и другие. Слежу за трендами, посещаю интерьерные выставки, постоянно совершенствуюсь.

Заказывая дизайн-проект у меня, Вы получаете:

- комфортный сервис (на связи 24/7);

- качественный дизайн и визуализацию (работаю в 3Dmax, Corona Renderer);

- полный пакет всех чертежей, необходимых для реализации проекта;

- гарантию сроков;

-авторский надзор (за отдельную плату)