Алиса Рощина - дизайнер интерьера.
За 6 лет работы я создала более 100 проектов.
Специализируюсь на интерьере жилых помещений, а также работала над проектами общественного назначения (кафе, бары, рестораны, магазины). К каждому проекту индивидуальный подход и свой уникальный стиль: лофт, современный, скандинавский, традиционный, кантри, классика и другие. Слежу за трендами, посещаю интерьерные выставки, постоянно совершенствуюсь.
Заказывая дизайн-проект у меня, Вы получаете:
- комфортный сервис (на связи 24/7);
- качественный дизайн и визуализацию (работаю в 3Dmax, Corona Renderer);
- полный пакет всех чертежей, необходимых для реализации проекта;
- гарантию сроков;
-авторский надзор (за отдельную плату)
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Авторский надзор
- Комплектация
- Визуализация
- Регионы обслуживания
- Киев и Украина
- Адрес
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02000 Киев, Украина
Украина
+380-964272717 www.behance.net/roschinali5b34