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Кудряшова Анастасия студия ProDom
Дизайнеры интерьера Новосибирск, Новосибирская область, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира на Залесского , Кудряшова Анастасия студия ProDom Кудряшова Анастасия студия ProDom Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира на Залесского , Кудряшова Анастасия студия ProDom Кудряшова Анастасия студия ProDom Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира на Залесского , Кудряшова Анастасия студия ProDom Кудряшова Анастасия студия ProDom Спальня в скандинавском стиле
    Квартира на Залесского
    Квартира в Краснообске , Кудряшова Анастасия студия ProDom Кудряшова Анастасия студия ProDom Кухни в эклектичном стиле
    Квартира в Краснообске , Кудряшова Анастасия студия ProDom Кудряшова Анастасия студия ProDom Кухни в эклектичном стиле
    Квартира в Краснообске , Кудряшова Анастасия студия ProDom Кудряшова Анастасия студия ProDom Кухни в эклектичном стиле
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    Квартира в Краснообске

    Дизайн-студия PRODOM. Проектирование уюта. Студия специализируется на проектировании как частных, так и общественных интерьеров. Также студия занимается разработкой архитектурных проектов домов. В студии работают только архитекторы с высшим архитектурным образованием.

    Услуги
    • Авторский надзор
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    • Проектирование частных интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Новосибирск
    • Москва
    • Новосибирская область
    • Россия
    Адрес
    Восход 1а
    630102 Новосибирск, Новосибирская область, Россия
    Россия
    +7-9139102209 www.instagram.com/kudryashova_nastya
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