Дизайн-студия PRODOM. Проектирование уюта. Студия специализируется на проектировании как частных, так и общественных интерьеров. Также студия занимается разработкой архитектурных проектов домов. В студии работают только архитекторы с высшим архитектурным образованием.
- Услуги
- Авторский надзор
- Дизайн интерьера
- Архитектурное проектирование
- Проектирование частных интерьеров
- Регионы обслуживания
- Новосибирск
- Москва
- Новосибирская область
- Россия
- Адрес
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Восход 1а
630102 Новосибирск, Новосибирская область, Россия
Россия
+7-9139102209 www.instagram.com/kudryashova_nastya