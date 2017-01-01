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NERIS SPAART
Другие компании город Москва, Россия
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Открытая зона с бассейном для частного дома , NERIS SPAART NERIS SPAART Переливные бассейны
    Открытая зона с бассейном для частного дома
    Экранный водопад для интерьеров , NERIS SPAART NERIS SPAART Гостиная в стиле модерн
    Экранный водопад для интерьеров
    Скульптурный фонтан из натурального камня "Крещение Иисуса" , NERIS SPAART NERIS SPAART Сад Бассейны и водоемы
    Скульптурный фонтан из натурального камня "Крещение Иисуса"
    Французский сад с скульптурным фонтаном из бронзы , NERIS SPAART NERIS SPAART Сад в классическом стиле
    Французский сад с скульптурным фонтаном из бронзы
    Водный занавес "МОТИВ" , NERIS SPAART NERIS SPAART Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Водный занавес "МОТИВ"
    Открытая зона с декоративным водоемом и фонтанами в частной резиденции , NERIS SPAART NERIS SPAART Пруд в саду
    Открытая зона с декоративным водоемом и фонтанами в частной резиденции
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    "Нерис СпаАрт" занимается разработкой решений с ВОДНЫМИ

    ОБЪЕКТАМИ в дизайне интерьера и экстерьера, с 2016 года. Спа-зоны с бассейнами и саунами, фонтаны, водопады и декоративные водоемы.

    Компанию возглавляет Никишина Анфиса. "Международная практика помогает нам соединять передовой опыт и лучшее в дизайне и проектировании водных

    объектов и пространств Востока и Запада. “Нерис СпаАрт” –это всегда креативный подход и инновационные технологии".

    В арсенале компании оригинальные коллекции скульптурных фонтанов из натурального и искусственного камня, и металла -бронзы и нержавеющей стали.

    Каждый заказчик “Нерис СпаАрт”–это возможность радовать нас и делать Вашу жизнь еще счастливее.





    Услуги
    • скульптурные фонтаны
    • фонтаны из камня
    • водопад по стеклу
    • декоративные водоемы
    • бассейны
    • сауны
    • спа-зоны
    Регионы обслуживания
    город Москва и Россия
    Адрес
    ул. Ленинская слобода 19, БЦ Омега Плаза, 4-ый этаж
    115280 город Москва, Россия
    Россия
    +7-9771849903 www.nerisspaart.com
    Законное владение

    109451, г. Москва, ул. Перерва, дом 62, корп.2, помещение I, офис 2

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