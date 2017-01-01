"Нерис СпаАрт" занимается разработкой решений с ВОДНЫМИ

ОБЪЕКТАМИ в дизайне интерьера и экстерьера, с 2016 года. Спа-зоны с бассейнами и саунами, фонтаны, водопады и декоративные водоемы.

Компанию возглавляет Никишина Анфиса. "Международная практика помогает нам соединять передовой опыт и лучшее в дизайне и проектировании водных

объектов и пространств Востока и Запада. “Нерис СпаАрт” –это всегда креативный подход и инновационные технологии".

В арсенале компании оригинальные коллекции скульптурных фонтанов из натурального и искусственного камня, и металла -бронзы и нержавеющей стали.

Каждый заказчик “Нерис СпаАрт”–это возможность радовать нас и делать Вашу жизнь еще счастливее.















