"Нерис СпаАрт" занимается разработкой решений с ВОДНЫМИ
ОБЪЕКТАМИ в дизайне интерьера и экстерьера, с 2016 года. Спа-зоны с бассейнами и саунами, фонтаны, водопады и декоративные водоемы.
Компанию возглавляет Никишина Анфиса. "Международная практика помогает нам соединять передовой опыт и лучшее в дизайне и проектировании водных
объектов и пространств Востока и Запада. “Нерис СпаАрт” –это всегда креативный подход и инновационные технологии".
В арсенале компании оригинальные коллекции скульптурных фонтанов из натурального и искусственного камня, и металла -бронзы и нержавеющей стали.
Каждый заказчик “Нерис СпаАрт”–это возможность радовать нас и делать Вашу жизнь еще счастливее.
- Услуги
- скульптурные фонтаны
- фонтаны из камня
- водопад по стеклу
- декоративные водоемы
- бассейны
- сауны
- спа-зоны
- Регионы обслуживания
- город Москва и Россия
- Адрес
-
ул. Ленинская слобода 19, БЦ Омега Плаза, 4-ый этаж
115280 город Москва, Россия
Россия
+7-9771849903 www.nerisspaart.com
109451, г. Москва, ул. Перерва, дом 62, корп.2, помещение I, офис 2