Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Мария Колмогорова
Архитекторы Moskva, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект кирпичного дома, Мария Колмогорова Мария Колмогорова Загородные дома
    Проект кирпичного дома, Мария Колмогорова Мария Колмогорова Загородные дома
    Проект кирпичного дома
    Проект деревянного дома-бани, Мария Колмогорова Мария Колмогорова Деревянные дома
    Проект деревянного дома-бани, Мария Колмогорова Мария Колмогорова Деревянные дома
    Проект деревянного дома-бани
    Проект дома-бани, Мария Колмогорова Мария Колмогорова Загородные дома
    Проект дома-бани, Мария Колмогорова Мария Колмогорова Загородные дома
    Проект дома-бани, Мария Колмогорова Мария Колмогорова Дома в классическом стиле
    Проект дома-бани
    Проект уютного одноэтажного дома, Мария Колмогорова Мария Колмогорова Дома в классическом стиле
    Проект уютного одноэтажного дома, Мария Колмогорова Мария Колмогорова Дома в классическом стиле
    Проект уютного одноэтажного дома, Мария Колмогорова Мария Колмогорова Дома в классическом стиле
    Проект уютного одноэтажного дома

    Мария Колмогорова - архитектор. Образование - Новосибирская архитектурно-художественная академия (магистратура).

    Специализируюсь на проектировании частных домов, коттеджей интерьеров. Опыт проектирования - 7 лет, более 60 выполненных проектов частных домов.

    Сотрудничаю с узкими специалистами, что позволяет делать качественные проекты.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера
    • Проект дома на заказ
    • Архитектурные чертежи
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • Новосибирская область
    • Moskva
    • Россия
    Адрес
    101000 Moskva, Россия
    Россия
    +7-9961246250 www.archmaria.ru
      Add SEO element