Мария Колмогорова - архитектор. Образование - Новосибирская архитектурно-художественная академия (магистратура).

Специализируюсь на проектировании частных домов, коттеджей интерьеров. Опыт проектирования - 7 лет, более 60 выполненных проектов частных домов.

Сотрудничаю с узкими специалистами, что позволяет делать качественные проекты.