Мария Колмогорова - архитектор. Образование - Новосибирская архитектурно-художественная академия (магистратура).
Специализируюсь на проектировании частных домов, коттеджей интерьеров. Опыт проектирования - 7 лет, более 60 выполненных проектов частных домов.
Сотрудничаю с узкими специалистами, что позволяет делать качественные проекты.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьера
- Проект дома на заказ
- Архитектурные чертежи
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Новосибирская область
- Moskva
- Россия
- Адрес
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101000 Moskva, Россия
Россия
+7-9961246250 www.archmaria.ru