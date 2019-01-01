Відчуття дому - надзвичайно важливе в нашому повсякденному житті

Ми - команда українських дизайнерів, що створюють проекти з інженерною основою, щоб зробити інтер'єри не тільки стильними і сучасними, але продуманими та функціональними за своєю суттю

Мінімалісти впевнені, що людині для комфортного життя у власному просторі достатньо трьох речей - простору, світла та ладу ...

Ми вміємо формувати простір, застосовуючи ергономіку, враховуємо рух сонця, щоб наповнити кімнати денним світлом, вивчаємо інженерні мережі до найдрібніших подробиць, щоб комфорт і легкість наповнювали ваш будинок і не відволікали від головного - щасливого життя