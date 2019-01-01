Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Vizia Design Studio
Дизайнеры интерьера Kyiv, Украина
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ В НЕОКЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ, Vizia Design Studio Vizia Design Studio Маленькие кухни МДФ Белый
    ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ В НЕОКЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ, Vizia Design Studio Vizia Design Studio Маленькие кухни МДФ Белый
    ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ В НЕОКЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ, Vizia Design Studio Vizia Design Studio Маленькие кухни МДФ Белый
    +6
    ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ В НЕОКЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ

    Відчуття дому - надзвичайно важливе в нашому повсякденному житті 

    Ми - команда українських дизайнерів, що створюють проекти з інженерною основою, щоб зробити інтер'єри не тільки стильними і сучасними, але продуманими та функціональними за своєю суттю

    Мінімалісти впевнені, що людині для комфортного життя у власному просторі достатньо трьох речей - простору, світла та ладу ...

    Ми вміємо формувати простір, застосовуючи ергономіку, враховуємо рух сонця, щоб наповнити кімнати денним світлом, вивчаємо інженерні мережі до найдрібніших подробиць, щоб комфорт і легкість наповнювали ваш будинок і не відволікали від головного - щасливого життя

    Услуги
    • дизайн прект
    • проектирование и чертежи
    • дизайн интерьера киев
    • дизайн квартиры киев
    • дизайн дома киев
    • проект для строителей
    • авторский надзор
    • чертежи инженерные
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Kyiv и Украина
    Награды компании
    Участник Interiorgoda 2019
    Адрес
    37 Lypkivskogo str
    03035 Kyiv, Украина
    Украина
    +380-675762646 viziastudio.com
    Законное владение

    Киев 03035

    ул. Василия Липковского 37

      Add SEO element