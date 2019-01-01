Відчуття дому - надзвичайно важливе в нашому повсякденному житті
Ми - команда українських дизайнерів, що створюють проекти з інженерною основою, щоб зробити інтер'єри не тільки стильними і сучасними, але продуманими та функціональними за своєю суттю
Мінімалісти впевнені, що людині для комфортного життя у власному просторі достатньо трьох речей - простору, світла та ладу ...
Ми вміємо формувати простір, застосовуючи ергономіку, враховуємо рух сонця, щоб наповнити кімнати денним світлом, вивчаємо інженерні мережі до найдрібніших подробиць, щоб комфорт і легкість наповнювали ваш будинок і не відволікали від головного - щасливого життя
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- Регионы обслуживания
- Kyiv и Украина
- Награды компании
- Участник Interiorgoda 2019
- Адрес
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37 Lypkivskogo str
03035 Kyiv, Украина
Украина
+380-675762646 viziastudio.com
Киев 03035
ул. Василия Липковского 37