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Altek
Электрики Киев, Украина
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Услуги

  • Срчное устранение неисправностей в электроснабжении. Электромонтаж и коммутация щитов
  • распределительных короб
  • автоматических выключателей
  • дифференциалов. Подключение электроплит
  • духовок
  • варочных поверхностей
  • видеокамер
  • датчиков движения и регуляторов теплого пола. Разводка слаботочных сетей
  • телефонной связи
  • компьютерных сетей. Сборка и навеска люстр
  • Электромонтаж и коммутация щитов
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    Инженер-электрик с 20-летним опытом работы в области электромонтажа в домах, офисах, квартирах, производственных помещениях выполнит электромонтажные работы в Киеве и пригороде с гарантией и в удобное для Вас время: срочное устранение неисправностей в электроснабжении. Электромонтаж и коммутация щитов, распределительных коробок, автоматических выключателей, дифференциалов. Подключение электроплит, духовок, варочных поверхностей, видеокамер, датчиков движения и регуляторов теплого пола. Разводку слаботочных сетей, телефонной связи, компьютерных сетей. Сборку и навеску люстр, бра, светильников. Цены на электромонтажные работы реальные и обсуждаемые. Более подробную информацию о ценах и видах электроработ Вы сможете получить на моем сайте

    Регионы обслуживания
    Киев и Украина
    Адрес
    01000 Киев, Украина
    Украина
    +380-974605507 www.altek.kiev.ua
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