Инженер-электрик с 20-летним опытом работы в области электромонтажа в домах, офисах, квартирах, производственных помещениях выполнит электромонтажные работы в Киеве и пригороде с гарантией и в удобное для Вас время: срочное устранение неисправностей в электроснабжении. Электромонтаж и коммутация щитов, распределительных коробок, автоматических выключателей, дифференциалов. Подключение электроплит, духовок, варочных поверхностей, видеокамер, датчиков движения и регуляторов теплого пола. Разводку слаботочных сетей, телефонной связи, компьютерных сетей. Сборку и навеску люстр, бра, светильников. Цены на электромонтажные работы реальные и обсуждаемые. Более подробную информацию о ценах и видах электроработ Вы сможете получить на моем сайте