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ДИА
Архитекторы Москва, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьер квартиры в Рублёво, ДИА ДИА Кухня в стиле минимализм Дерево Серый
    Интерьер квартиры в Рублёво, ДИА ДИА Гостиная в стиле минимализм
    Интерьер квартиры в Рублёво, ДИА ДИА Столовая комната в стиле минимализм
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    Интерьер квартиры в Рублёво

    Cамое важное, что надо знать про наше бюро, заключается в том, что мы - профессионалы и любим свою работу. Больше 26 лет мы проектируем дома и квартиры, объекты и интерьеры, создавая стильные, современные и удобные пространства для вас - наших клиентов!

    Услуги
    • Проектирование частных домов
    • интерьеров
    • офисов
    • магазинов.
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Германия
    • Польша
    • Латвия
    • Литва
    • Москва, Россия
    Награды компании
    Золотое сечение, InteriorAwards, BestHome
    Адрес
    Ленинский пр-кт, 30
    117334 Москва, Россия
    Россия
    +7-9859235919 dia-ab.ru dia1993.ru
    Законное владение

    г. Москва, Ленинский пр-кт, д.30, оф. 186

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