Cамое важное, что надо знать про наше бюро, заключается в том, что мы - профессионалы и любим свою работу. Больше 26 лет мы проектируем дома и квартиры, объекты и интерьеры, создавая стильные, современные и удобные пространства для вас - наших клиентов!
- Услуги
- Проектирование частных домов
- интерьеров
- офисов
- магазинов.
- Регионы обслуживания
- Россия
- Германия
- Польша
- Латвия
- Литва
- Москва, Россия
- Награды компании
- Золотое сечение, InteriorAwards, BestHome
- Адрес
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Ленинский пр-кт, 30
117334 Москва, Россия
Россия
+7-9859235919 dia-ab.ru dia1993.ru
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г. Москва, Ленинский пр-кт, д.30, оф. 186