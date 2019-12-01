Строительство и проектирование коттеджей.
Наша компания занимается обследованием, проектированием и строительством зданий и сооружений различного функционального назначения с 2002 года.
Мы уделяем большое внимание коттеджному строительству. Данный вид деятельности выделен в отдельное направление НАUSET. В нашей коллекции собраны проекты индивидуальных домов, разработанные нашими архитекторами и конструкторами.
Все наши дома спроектированны по технологии "Экономное Строительство" и позволяют получить дом с максимальной выгодой для наших заказчиков.
- Услуги
- Проектирование и строительство загородных домов
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Адрес
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Строительный пр-д д8 стр 28
107241 Москва, Россия
Россия
+7-9161005690 hauset.ru