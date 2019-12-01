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HAUSET
Архитекторы Москва, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Георгий, HAUSET HAUSET Дома с террасами
    Георгий
    Евгения, HAUSET HAUSET Загородные дома
    Евгения
    Вага, HAUSET HAUSET Дома с террасами
    Вага, HAUSET HAUSET Маленькие дома
    Вага
    Звенигород, HAUSET HAUSET
    Звенигород

    Строительство и проектирование коттеджей.

    Наша компания занимается обследованием, проектированием и строительством зданий и сооружений различного функционального назначения с 2002 года.

    Мы уделяем большое внимание коттеджному строительству. Данный вид деятельности выделен в отдельное направление НАUSET. В нашей коллекции собраны проекты индивидуальных домов, разработанные нашими архитекторами и конструкторами.

    Все наши дома спроектированны по технологии "Экономное Строительство" и позволяют получить дом с максимальной выгодой для наших заказчиков.

    Услуги
    Проектирование и строительство загородных домов
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Строительный пр-д д8 стр 28
    107241 Москва, Россия
    Россия
    +7-9161005690 hauset.ru

    Отзыв

    Luteran Gk
    Ужасная компания , полное не соответствие описанием и предложением на сайте , не советую обращаться сюда
    9 месяцев назад
    Мутит Маламут
    Не совету. обращаться в данную контору , полный не профессионализм , какие то дилетанты , не тратьте свое время
    9 месяцев назад
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