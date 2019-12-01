Строительство и проектирование коттеджей.

Наша компания занимается обследованием, проектированием и строительством зданий и сооружений различного функционального назначения с 2002 года.

Мы уделяем большое внимание коттеджному строительству. Данный вид деятельности выделен в отдельное направление НАUSET. В нашей коллекции собраны проекты индивидуальных домов, разработанные нашими архитекторами и конструкторами.

Все наши дома спроектированны по технологии "Экономное Строительство" и позволяют получить дом с максимальной выгодой для наших заказчиков.