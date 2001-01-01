Компания remontov.kiev.ua занимающаяся дизайном интерьера, была основана в 2001 году. Это авторская студия, которая занимается в основном проектами и ремонтами квартир. Архитектор несет ответственность за весь процесс проектирования и дизайна интерьера, а также за их оборудование и реализацию всей документации.
Наша бригада по ремонту квартир предлагает уникальный и современный дизайн интерьера, гарантирующий индивидуальный подход к каждому заказу.
Предложение по архитектуре интерьера включает, среди прочего:Авторский надзор. Дизайн интерьера целых домов.Выбор качественных стройматериалов.Мебель для индивидуальных проектов заказчика.
Задача дизайнера интерьера - помочь клиентам принять сложные решения. Мы отвечаем за весь инвестиционный процесс: от дизайна интерьера, от заказов до реализации, обеспечивая комфорт клиента.
Команда занимается ремонтом частных, общественных и коммерческих интерьеров.
Для требовательных клиентов наша студия предлагает мебель на заказ. Мы гарантируем, что дизайнер интерьера и прораб, проконсультирует и поможет подобрать лучшее решение для вас.
Мы рекомендуем вам связаться с нашей бригадой по ремонту квартир в Киеве. Мы рады встретиться с вами и представить наше портфолио. Дизайн интерьера и ремонт квартир - это не только наша работа, но и страсть!
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Ремонт квартир.
- Комплексный ремонт в новостройке под ключ
- Регионы обслуживания
- Киев и Киевская область
- Киев, Украина
- Адрес
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Бульвар Леси Украинки 7-В
01000 Киев, Украина
Украина
+380-668489212 www.remontov.kiev.ua