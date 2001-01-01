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Дизайн и ремонт квартир
Дизайнеры интерьера Киев, Украина
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    Компания remontov.kiev.ua занимающаяся дизайном интерьера, была основана в 2001 году. Это авторская студия, которая занимается в основном проектами и ремонтами квартир. Архитектор несет ответственность за весь процесс проектирования и дизайна интерьера, а также за их оборудование и реализацию всей документации.

    Наша бригада по ремонту квартир предлагает уникальный и современный дизайн интерьера, гарантирующий индивидуальный подход к каждому заказу.

    Предложение по архитектуре интерьера включает, среди прочего:Авторский надзор. Дизайн интерьера целых домов.Выбор качественных стройматериалов.Мебель для индивидуальных проектов заказчика.

    Задача дизайнера интерьера - помочь клиентам принять сложные решения. Мы отвечаем за весь инвестиционный процесс: от дизайна интерьера, от заказов до реализации, обеспечивая комфорт клиента.

    Команда  занимается ремонтом частных, общественных и коммерческих интерьеров.

    Для требовательных клиентов наша студия предлагает мебель на заказ. Мы гарантируем, что дизайнер интерьера и прораб, проконсультирует и поможет подобрать лучшее решение для вас. 

    Мы рекомендуем вам связаться с нашей бригадой по ремонту квартир в Киеве. Мы рады встретиться с вами и представить наше портфолио. Дизайн интерьера и ремонт квартир - это не только наша работа, но и страсть!

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Ремонт квартир.
    • Комплексный ремонт в новостройке под ключ
    Регионы обслуживания
    • Киев и Киевская область
    • Киев, Украина
    Адрес
    Бульвар Леси Украинки 7-В
    01000 Киев, Украина
    Украина
    +380-668489212 www.remontov.kiev.ua
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