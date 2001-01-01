Компания remontov.kiev.ua занимающаяся дизайном интерьера, была основана в 2001 году. Это авторская студия, которая занимается в основном проектами и ремонтами квартир. Архитектор несет ответственность за весь процесс проектирования и дизайна интерьера, а также за их оборудование и реализацию всей документации.

Наша бригада по ремонту квартир предлагает уникальный и современный дизайн интерьера, гарантирующий индивидуальный подход к каждому заказу.

Предложение по архитектуре интерьера включает, среди прочего:Авторский надзор. Дизайн интерьера целых домов.Выбор качественных стройматериалов.Мебель для индивидуальных проектов заказчика.

Задача дизайнера интерьера - помочь клиентам принять сложные решения. Мы отвечаем за весь инвестиционный процесс: от дизайна интерьера, от заказов до реализации, обеспечивая комфорт клиента.

Команда занимается ремонтом частных, общественных и коммерческих интерьеров.

Для требовательных клиентов наша студия предлагает мебель на заказ. Мы гарантируем, что дизайнер интерьера и прораб, проконсультирует и поможет подобрать лучшее решение для вас.

Мы рекомендуем вам связаться с нашей бригадой по ремонту квартир в Киеве. Мы рады встретиться с вами и представить наше портфолио. Дизайн интерьера и ремонт квартир - это не только наша работа, но и страсть!