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ООО Стройтехмонтаж
Кровельщики Москва, Россия
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Услуги

  • кровля
  • фанера
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    • ООО Стройтехмонтаж является официальным поставщиком фанеры и кровли на территории Москвы и московской области, мы работаем напрямую сразу с 8 заводами-изготовителями. Серьёзность наших намерений включает себя в тот фактор, что:

    У нас самые низкие цены на фанеру и кровлю

    Индивидуальный подход к самому клиенту

    Гибкая система скидок

    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    г. Москва, Дмитровское ш., 100, стр. 2 бизнес центр центр НОРД ХАУС
    127051 Москва, Россия
    Россия
    +7-4951250590 faneramonolit.ru
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