ООО Стройтехмонтаж является официальным поставщиком фанеры и кровли на территории Москвы и московской области, мы работаем напрямую сразу с 8 заводами-изготовителями. Серьёзность наших намерений включает себя в тот фактор, что:
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- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Адрес
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г. Москва, Дмитровское ш., 100, стр. 2 бизнес центр центр НОРД ХАУС
127051 Москва, Россия
Россия
+7-4951250590 faneramonolit.ru