ООО Стройтехмонтаж является официальным поставщиком фанеры и кровли на территории Москвы и московской области, мы работаем напрямую сразу с 8 заводами-изготовителями. Серьёзность наших намерений включает себя в тот фактор, что:

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Индивидуальный подход к самому клиенту

Гибкая система скидок