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Maestro
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в стиле лофт, Maestro Maestro Кухня в стиле лофт Эффект древесины
    Квартира в стиле лофт, Maestro Maestro ГостинаяДиваны и кресла
    Квартира в стиле лофт, Maestro Maestro Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
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    Квартира в стиле лофт

    Дизайн

    Дизайнеры Maestro Studio работают в различных стилевых направлениях ― от классики до современного, поэтому мы обязательно найдем ваш идеальный стиль.

    Комплексный ремонт и отделка

    Мы занимаемся решением всех вопросов, связанных с отделкой ― от договоров с коммунальными службами до шеф-монтажа и полной комплектации объекта.

    Инженерные системы и подготовка интерьера

    Продумать каждое инженерное решение в интерьере и настроить работу всех систем в доме от установки Play Station до настройки телевизора ― задача специалистов  Maestro Studio.

    Услуги
    • Базвый дизайн-проект
    • Подбор чистовых материалов
    • 3D визуализации
    • Ремонт
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9291016007 maestro-studio.ru
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