Дизайн

Дизайнеры Maestro Studio работают в различных стилевых направлениях ― от классики до современного, поэтому мы обязательно найдем ваш идеальный стиль.

Комплексный ремонт и отделка

Мы занимаемся решением всех вопросов, связанных с отделкой ― от договоров с коммунальными службами до шеф-монтажа и полной комплектации объекта.

Инженерные системы и подготовка интерьера

Продумать каждое инженерное решение в интерьере и настроить работу всех систем в доме от установки Play Station до настройки телевизора ― задача специалистов Maestro Studio.