Дизайн
Дизайнеры Maestro Studio работают в различных стилевых направлениях ― от классики до современного, поэтому мы обязательно найдем ваш идеальный стиль.
Комплексный ремонт и отделка
Мы занимаемся решением всех вопросов, связанных с отделкой ― от договоров с коммунальными службами до шеф-монтажа и полной комплектации объекта.
Инженерные системы и подготовка интерьера
Продумать каждое инженерное решение в интерьере и настроить работу всех систем в доме от установки Play Station до настройки телевизора ― задача специалистов Maestro Studio.
- Услуги
- Базвый дизайн-проект
- Подбор чистовых материалов
- 3D визуализации
- Ремонт
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Россия
- Адрес
-
190000 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9291016007 maestro-studio.ru