ARTRoom – студия дизайна интерьера осуществляет работу более 7 лет.
За годы своей работы нам удалось создать надежную команду профессионалов, которые относятся к делу, как к настоящему призванию.
Высокий уровень ответственности, богатый опыт и нацеленность на качественный результат позволили нам успешно реализовать свыше трехсот проектов в Москве и других городах России.
- Услуги
- студия дизайна интерьеров
- ремонт
- проект
- дизайн-проект
- Регионы обслуживания
- Россия, Москва и Москва, Россия
- Адрес
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ул Артюхиной
109390 Москва
Россия
+7-9263882226 www.artroom.vip