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ArtRoom
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект квартиры 50 кв.м., ArtRoom ArtRoom Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Дизайн-проект квартиры 50 кв.м., ArtRoom ArtRoom Кухня в стиле минимализм
    Дизайн-проект квартиры 50 кв.м., ArtRoom ArtRoom Кухня в стиле минимализм
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    Дизайн-проект квартиры 50 кв.м.

    ARTRoom – студия дизайна интерьера осуществляет работу более 7 лет.

    За годы своей работы нам удалось создать надежную команду профессионалов, которые относятся к делу, как к настоящему призванию.

    Высокий уровень ответственности, богатый опыт и нацеленность на качественный результат позволили нам успешно реализовать свыше трехсот проектов в Москве и других городах России.

    Услуги
    • студия дизайна интерьеров
    • ремонт
    • проект
    • дизайн-проект
    Регионы обслуживания
    Россия, Москва и Москва, Россия
    Адрес
    ул Артюхиной
    109390 Москва
    Россия
    +7-9263882226 www.artroom.vip
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