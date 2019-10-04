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Елена Красовская
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • 2017-03 Новоорловский 1, Елена Красовская Елена Красовская Кухонные блоки Пластик Зеленый
    2017-03 Новоорловский 1, Елена Красовская Елена Красовская Гостиная в стиле модерн Синий
    2017-03 Новоорловский 1, Елена Красовская Елена Красовская Ванная комната в стиле модерн Плитка Многоцветный
    2017-03 Новоорловский 1

    Каждый дизайнер интерьера в первую очередь — живой человек со всеми достоинствами и недостатками, творческими взлетами и падениями. Я готова дать Вам все необходимое, исходя из своего опыта, чувства стиля и профессиональных умений. 

    Я дизайнер-практик, создавший не один десяток реальных проектов с отзывами от реальных людей, а не дизайнер-визуализатор. Основа моей работы - функциональный дизайн, который позволяет даже в миниатюрных помещениях создать максимально удобное пространство для живущих или работающих в нем.

    Услуги
    Дизайн интерьеров и консультирование
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург, Москва и Россия
    Адрес
    Ленинский пр-кт, 97/1
    198330 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9219439909 www.idelena.ru
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