Каждый дизайнер интерьера в первую очередь — живой человек со всеми достоинствами и недостатками, творческими взлетами и падениями. Я готова дать Вам все необходимое, исходя из своего опыта, чувства стиля и профессиональных умений.

Я дизайнер-практик, создавший не один десяток реальных проектов с отзывами от реальных людей, а не дизайнер-визуализатор. Основа моей работы - функциональный дизайн, который позволяет даже в миниатюрных помещениях создать максимально удобное пространство для живущих или работающих в нем.