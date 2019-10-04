Каждый дизайнер интерьера в первую очередь — живой человек со всеми достоинствами и недостатками, творческими взлетами и падениями. Я готова дать Вам все необходимое, исходя из своего опыта, чувства стиля и профессиональных умений.
Я дизайнер-практик, создавший не один десяток реальных проектов с отзывами от реальных людей, а не дизайнер-визуализатор. Основа моей работы - функциональный дизайн, который позволяет даже в миниатюрных помещениях создать максимально удобное пространство для живущих или работающих в нем.
- Услуги
- Дизайн интерьеров и консультирование
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург, Москва и Россия
- Адрес
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Ленинский пр-кт, 97/1
198330 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9219439909 www.idelena.ru