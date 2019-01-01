Мы проектируем и реализуем пространства для жизни. Каждое из них по-своему уникальное, и наша задача - сохранить неповторимую идею, дополнив её функциональными решениями и современными стильными элементами. Отслеживая актуальные тенденции в мировом дизайне, мы используем новые материалы и техники выполнения отделки, чтобы найти возможность сделать стильно и недорого. Наша цель - создание дизайна интерьера, который сочетает визуальную эстетику и удобство организации помещения при любом бюджете.
- Услуги
- дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петерург
- Москва
- Сочи
- Казань
- Нижний Новгород
- Санкт-Петербург, Россия
- Адрес
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ARTPLAY
195027 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9111423019 www.dodesign.biz
199106,
Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д.5, корп./лит. 2/А, пом. 18Н