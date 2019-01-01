Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
DoDesign
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 12Проекты (12) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кафе-пекарня Волконский, DoDesign DoDesign Столовая комната в эклектичном стиле
    Кафе-пекарня Волконский, DoDesign DoDesign Столовая комната в эклектичном стиле
    Кафе-пекарня Волконский, DoDesign DoDesign Столовая комната в эклектичном стиле
    +10
    Кафе-пекарня Волконский
    Ривер сайд, DoDesign DoDesign Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Ривер сайд, DoDesign DoDesign Гостиная в стиле модерн
    Ривер сайд, DoDesign DoDesign Гостиная в стиле модерн
    +6
    Ривер сайд
    ЖК Крестовский де люкс, DoDesign DoDesign Кухня в классическом стиле
    ЖК Крестовский де люкс, DoDesign DoDesign Гостиная в классическом стиле
    ЖК Крестовский де люкс, DoDesign DoDesign Спальня в классическом стиле
    +7
    ЖК Крестовский де люкс
    ЖК Среда , DoDesign DoDesign Гостиная в стиле минимализм
    ЖК Среда , DoDesign DoDesign Гостиная в стиле минимализм
    ЖК Среда , DoDesign DoDesign Столовая комната в стиле минимализм
    +2
    ЖК Среда
    ЖК Каменноостровский, DoDesign DoDesign Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    ЖК Каменноостровский, DoDesign DoDesign Кухня в скандинавском стиле
    ЖК Каменноостровский, DoDesign DoDesign Столовая комната в скандинавском стиле
    +6
    ЖК Каменноостровский
    ЖК символ, DoDesign DoDesign Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    ЖК символ, DoDesign DoDesign Кухни в эклектичном стиле
    ЖК символ, DoDesign DoDesign Кухни в эклектичном стиле
    +8
    ЖК символ
    Показать все 12 проекты

    Мы проектируем и реализуем пространства для жизни. Каждое из них по-своему уникальное, и наша задача - сохранить неповторимую идею, дополнив её функциональными решениями и современными стильными элементами. Отслеживая актуальные тенденции в мировом дизайне, мы используем новые материалы и техники выполнения отделки, чтобы найти возможность сделать стильно и недорого. Наша цель - создание дизайна интерьера, который сочетает визуальную эстетику и удобство организации помещения при любом бюджете.

    Услуги
    дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петерург
    • Москва
    • Сочи
    • Казань
    • Нижний Новгород
    • Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    ARTPLAY
    195027 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9111423019 www.dodesign.biz
    Законное владение

    199106,

    Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д.5, корп./лит. 2/А, пом. 18Н

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element