Дизайн-студия "Эскиз" - компания профессионалов, создающих не просто интерьер, а среду для жизни. Мы любим свою работу и делаем все, чтобы чтобы постоянно расти и развиваться в сфере дизайна. Работая в одной команде с Вами, мы сможем отразить в интерьере дома, квартиры, офиса, ресторана или бутика именно Ваш характер, Ваш вкус, Вашу индивидуальность, соблюдая при этом законы и принципы эргономики и стилистики.