Дизайн-студия "Эскиз" - компания профессионалов, создающих не просто интерьер, а среду для жизни. Мы любим свою работу и делаем все, чтобы чтобы постоянно расти и развиваться в сфере дизайна. Работая в одной команде с Вами, мы сможем отразить в интерьере дома, квартиры, офиса, ресторана или бутика именно Ваш характер, Ваш вкус, Вашу индивидуальность, соблюдая при этом законы и принципы эргономики и стилистики.
- Услуги
- Комплексное проектирование дизайна жилых и общественных интерьеров
- разработка полного пакета рабочей документации
- 3D – визуализация
- комплектация отделочными материалами
- мебелью
- светильниками
- аксессуарами
- декорирование интерьера
- разработка фасадов здания
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- Регионы обслуживания
- Екатеринбург и Вся Россия
- Адрес
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620000 Екатеринбург
Россия
+7-9126713663 eskiz-studio.ru