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Дизайн-студия <q>Эскиз</q>
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Трехкомнатная квартира в стиле минимализм, Дизайн-студия "Эскиз" Дизайн-студия 'Эскиз' Гостиная в стиле минимализм
    Трехкомнатная квартира в стиле минимализм, Дизайн-студия "Эскиз" Дизайн-студия 'Эскиз' Гостиная в стиле минимализм
    Трехкомнатная квартира в стиле минимализм, Дизайн-студия "Эскиз" Дизайн-студия 'Эскиз' Кухня в стиле минимализм
    +8
    Трехкомнатная квартира в стиле минимализм
    Бизнес-центр Грин Парк в г. Екатеринбург, Дизайн-студия "Эскиз" Дизайн-студия 'Эскиз' Конференц-центры в стиле минимализм
    Бизнес-центр Грин Парк в г. Екатеринбург, Дизайн-студия "Эскиз" Дизайн-студия 'Эскиз' Конференц-центры в стиле минимализм
    Бизнес-центр Грин Парк в г. Екатеринбург, Дизайн-студия "Эскиз" Дизайн-студия 'Эскиз' Конференц-центры в стиле минимализм
    +13
    Бизнес-центр Грин Парк в г. Екатеринбург
    Трехкомнатная квартира в ЖК Премьер-2 в г.Екатеринбург, Дизайн-студия "Эскиз" Дизайн-студия 'Эскиз' Гостиная в скандинавском стиле
    Трехкомнатная квартира в ЖК Премьер-2 в г.Екатеринбург, Дизайн-студия "Эскиз" Дизайн-студия 'Эскиз' Кухня в скандинавском стиле
    Трехкомнатная квартира в ЖК Премьер-2 в г.Екатеринбург, Дизайн-студия "Эскиз" Дизайн-студия 'Эскиз' Кухня в скандинавском стиле
    +11
    Трехкомнатная квартира в ЖК Премьер-2 в г.Екатеринбург
    Мансарда с мужским характером, Дизайн-студия "Эскиз" Дизайн-студия 'Эскиз' Спа в стиле лофт
    Мансарда с мужским характером, Дизайн-студия "Эскиз" Дизайн-студия 'Эскиз' Спа в стиле лофт
    Мансарда с мужским характером, Дизайн-студия "Эскиз" Дизайн-студия 'Эскиз' Рабочий кабинет в стиле лофт
    +1
    Мансарда с мужским характером

    Дизайн-студия "Эскиз" - компания профессионалов, создающих не просто интерьер, а среду для жизни. Мы любим свою работу и делаем все, чтобы чтобы постоянно расти и развиваться в  сфере дизайна. Работая в одной команде с Вами, мы сможем отразить в интерьере дома, квартиры, офиса, ресторана или бутика именно Ваш характер, Ваш вкус, Вашу индивидуальность, соблюдая при этом законы и принципы эргономики  и стилистики.

    Услуги
    • ​Комплексное проектирование дизайна жилых и общественных интерьеров
    • разработка полного пакета рабочей документации
    • 3D – визуализация
    • комплектация отделочными материалами
    • мебелью
    • светильниками
    • аксессуарами
    • декорирование интерьера
    • разработка фасадов здания
    • Показать все 9 услуги
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург и Вся Россия
    Адрес
    620000 Екатеринбург
    Россия
    +7-9126713663 eskiz-studio.ru

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