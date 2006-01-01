Студия дизайна интерьеров и архитектуры Эльжбеты Чегаровой – это профессиональная разработка дизайна интерьера домов и квартир в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах России.
Мы давно и успешно занимаемся устройством красивого и комфортного жилья, и будем рады вам помочь. Наши (а мы по праву можем назвать их «своими») дома и квартиры широко отмечены яркими флажками на карте страны и за рубежом, чем мы, конечно, гордимся.
Наш дизайнер Эльжбета Чегарова ведет собственный блог в LJ и имеет большую аудиторию. Возможно, рейтинг лучших проектов по версии читателей, который проводится ежегодно, поможет вам начать знакомство с нашими работами.
- Услуги
- Студия дизайна интерьеров квартир и домов Эльжбеты Чегаровой занимается разработкой эксклюзивных дизайн-проектов для частных заказчиков.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Москва
- все города России
- Европа
- Санкт-Петербург, Россия
- Награды компании
- Лауреат премии «Высокий стиль интерьера» 2006 года.
- Финалист открытого всероссийского конкурса
INTERIA AWARDS2015 года.
- Лауреат номинации
35 лучших дизайнеров Санкт-Петербурга, АРХИДОМ 2018
- Адрес
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Обуховской Обороны 195
192131 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9216562349 www.chegarova.ru
Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 195, кв. 269