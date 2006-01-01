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Студия интерьеров Чегарова-Дизайн
Дизайнеры Санкт-Петербург, Россия
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    • Студия дизайна интерьеров и архитектуры Эльжбеты Чегаровой – это профессиональная разработка дизайна интерьера домов и квартир в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах России.

    Мы давно и успешно занимаемся устройством красивого и комфортного жилья, и будем рады вам помочь. Наши (а мы по праву можем назвать их «своими») дома и квартиры широко отмечены яркими флажками на карте страны и за рубежом, чем мы, конечно, гордимся.

    Наш дизайнер Эльжбета Чегарова ведет собственный блог в LJ и имеет большую аудиторию. Возможно, рейтинг лучших проектов по версии читателей, который проводится ежегодно, поможет вам начать знакомство с нашими работами.

    Услуги
    Студия дизайна интерьеров квартир и домов Эльжбеты Чегаровой занимается разработкой эксклюзивных дизайн-проектов для частных заказчиков.
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • все города России
    • Европа
    • Санкт-Петербург, Россия
    Награды компании
    • Лауреат премии «Высокий стиль интерьера» 2006 года.
    • Финалист открытого всероссийского конкурса INTERIA AWARDS 2015 года.
    • Лауреат номинации 35 лучших дизайнеров Санкт-Петербурга, АРХИДОМ 2018
    Адрес
    Обуховской Обороны 195
    192131 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9216562349 www.chegarova.ru
    Законное владение

    Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 195, кв. 269

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