Пространство, свет и упорядоченность. Человек нуждается в этих трех вещах так же сильно, как в еде и ночлеге. Ле Корбюзье
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- Награды компании
- Участник конкурсе
АрхЧел 2020
- Адрес
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Проспект Ленина
198320 Санкт-Петербург
Россия
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