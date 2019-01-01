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Дизайнер Ильина Алёна
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 4Проекты (4) 1Книги идей (1)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Эскизы интерьеров, Дизайнер Ильина Алёна Дизайнер Ильина Алёна Гостиные в эклектичном стиле Зеленый
    Эскизы интерьеров, Дизайнер Ильина Алёна Дизайнер Ильина Алёна Гостиные в эклектичном стиле Розовый
    Эскизы интерьеров, Дизайнер Ильина Алёна Дизайнер Ильина Алёна Встроенные кухни МДФ Бежевый
    +1
    Эскизы интерьеров
    Квартира на Цветном, Дизайнер Ильина Алёна Дизайнер Ильина Алёна Гостиная в классическом стиле МДФ Бежевый
    Квартира на Цветном, Дизайнер Ильина Алёна Дизайнер Ильина Алёна Гостиная в классическом стиле МДФ Синий
    Квартира на Цветном, Дизайнер Ильина Алёна Дизайнер Ильина Алёна Маленькие кухни МДФ Бежевый
    +4
    Квартира на Цветном
    Квартира на Киевской, Дизайнер Ильина Алёна Дизайнер Ильина Алёна Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Бетон Серый
    Квартира на Киевской, Дизайнер Ильина Алёна Дизайнер Ильина Алёна Гостиные в эклектичном стиле ДСП Серый
    Квартира на Киевской, Дизайнер Ильина Алёна Дизайнер Ильина Алёна Детские спальни МДФ Многоцветный
    +3
    Квартира на Киевской
    Квартира на Героев, Дизайнер Ильина Алёна Дизайнер Ильина Алёна Маленькие кухни Дерево Бежевый
    Квартира на Героев, Дизайнер Ильина Алёна Дизайнер Ильина Алёна Кухни в эклектичном стиле МДФ Бежевый
    Квартира на Героев, Дизайнер Ильина Алёна Дизайнер Ильина Алёна Спальня в эклектичном стиле ДСП Бежевый
    +3
    Квартира на Героев
    Пространство, свет и упорядоченность. Человек нуждается в этих трех вещах так же сильно, как в еде и ночлеге. Ле Корбюзье
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    • Авторский надзор
    • Комплектация
    • Показать все 10 услуги
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Награды компании
    Участник конкурсе АрхЧел 2020
    Адрес
    Проспект Ленина
    198320 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9522437210 www.behance.net/valyonaarch

    Отзыв

    ipm
    Очень ответственный, грамотный и профессиональный дизайнер.
    9 месяцев назад
    Дата проекта: Март 2019
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