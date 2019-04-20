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LUBARSKI architect
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
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    Здравствуйте! Вы задумались о создании современного, комфортного и красивого дома с неповторимым дизайном, устройстве ландшафтной композиции на личной или общественной территории, открытии ресторана с покоряющим гостей интерьером? Тогда давайте знакомиться! Меня зовут Владимир Любарски.

    Уже около 10 лет я профессионально занимаюсь созданием интерьеров квартир, коттеджей, коммерческих помещений, проектированием жилых и коммерческих зданий, ландшафтным дизайном частных и общественных территорий.   ​Получив высшее образование по специальности «архитектор» в Самарском государственном архитектурно-строительном университете, я прошел дополнительное обучение в Британской высшей школе дизайна. В моем активе более 100 выполненных архитектурных и дизайнерских проектов в нескольких российских регионах, работа главным архитектором в крупной российской строительной компании (Корпорация «Кошелев»), архитектором в компании Кодест Интернешнл С.Р.Л. (входит в итальянскую Группу «де Эккер»), занимающейся масштабным проектом квартала «Арена Парк» в центре Москвы, дизайнер телепроекта "День перемен" телеканал Бобер (линейка Первого канала).  

     Как не бывает одинаковых людей, так и в моем портфолио нет похожих интерьеров. Неординарные планировочные решения, тщательный подбор мебели, декора и уникальных отделочных материалов – так создается дизайн интерьера, который Вы полюбите.​Постоянное совершенствование в работе, соответствие проектов европейским стандартам и пристальное внимание к деталям – мои главные принципы. ​

    Давайте создадим совершенный проект для Вас!

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва, Россия
    Адрес
    125212 Москва, Россия
    Россия
    +7-9261019188 www.design-project.moscow
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