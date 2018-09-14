Студия ландшафтного дизайна Кости Юдина.

Эксклюзивный ландшафтный дизайн под ключ для вас! Проектирование и строительство ландшафтного дизайна под ключ.

Константин Юдин — создатель ландшафтов в природном стиле. Новатор в своем направлении, изобрел и внедрил множество технологий, которые позволяют создавать ландшафты в своем уникальном стиле.

С 20-летним опытом работы в данной области сегодня Студия имеет возможность работать по всему миру в любое время года, выполнять заказы как частных клиентов, так и владельцев крупных развлекательно-туристических комплексов.

После реализации Вы получите!

Уютную зону отдыха!

Ваш двор станет любимым местом, где Вы сможете отдохнуть от повседневной суеты и расслабиться под нежный шум водопада.

Ландшафтный дизайн самого высокого качества!

Мы занимается проектированием и созданием ландшафтов по всей Европе. Поэтому Вы можете быть уверены, что Ваш проект будет выполнен с учетом современных европейских трендов.

Комфортное место для приема гостей!

Вы сможете приятно удивить Ваших гостей и вызвать восхищение красивым природным ландшафтом, а также подарить им комфорт и положительные эмоции от пребывания у Вас.

Красивый водоем с кристально чистой водой.

Вы сможете наслаждаться журчащим водоемом, сидя в кресле на берегу, а также купаться в нем, когда пожелаете, так как вода будет всегда прозрачной и чистой.

Наш сайт: http://konstantinudin.com

Примеры наших работ в YouTube: http://www.youtube.com/c/konstantinudin

Примеры наших работ в Instagram: https://www.instagram.com/udin_kostya

Директор студии, Валерия Иванюк ☎️ +38 (067) 964-53-52 Студия ландшафтного дизайна Константина Юдина!