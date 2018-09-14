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Студия ландшафтного дизайна Кости Юдина
Архитекторы Киев, Украина
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Геопластика в виде холмов с камнем, Студия ландшафтного дизайна Кости Юдина Студия ландшафтного дизайна Кости Юдина
    Геопластика в виде холмов с камнем
    Входная группа отеля, Студия ландшафтного дизайна Кости Юдина Студия ландшафтного дизайна Кости Юдина
    Входная группа отеля
    Искусственный водопад с натуральным камнем. Ландшафтный дизайн, Студия ландшафтного дизайна Кости Юдина Студия ландшафтного дизайна Кости Юдина
    Искусственный водопад с натуральным камнем. Ландшафтный дизайн
    Декоративное озеро с валунами, Студия ландшафтного дизайна Кости Юдина Студия ландшафтного дизайна Кости Юдина
    Декоративное озеро с валунами
    Декоративный пруд с карпами, Студия ландшафтного дизайна Кости Юдина Студия ландшафтного дизайна Кости Юдина
    Декоративный пруд с карпами
    Комплекс водопадов «Трезубец Посейдона», Студия ландшафтного дизайна Кости Юдина Студия ландшафтного дизайна Кости Юдина
    Комплекс водопадов «Трезубец Посейдона»
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    Студия ландшафтного дизайна Кости Юдина.

    Эксклюзивный ландшафтный дизайн под ключ для вас! Проектирование и строительство ландшафтного дизайна под ключ.

    Константин Юдин — создатель ландшафтов в природном стиле. Новатор в своем направлении, изобрел и внедрил множество технологий, которые позволяют создавать ландшафты в своем уникальном стиле.

    С 20-летним опытом работы в данной области сегодня Студия имеет возможность работать по всему миру в любое время года, выполнять заказы как частных клиентов, так и владельцев крупных развлекательно-туристических комплексов.

    После реализации Вы получите!

    Уютную зону отдыха!

    Ваш двор станет любимым местом, где Вы сможете отдохнуть от повседневной суеты и расслабиться под нежный шум водопада.

    Ландшафтный дизайн самого высокого качества!

    Мы занимается проектированием и созданием ландшафтов по всей Европе. Поэтому Вы можете быть уверены, что Ваш проект будет выполнен с учетом современных европейских трендов.

    Комфортное место для приема гостей!

    Вы сможете приятно удивить Ваших гостей и вызвать восхищение красивым природным ландшафтом, а также подарить им комфорт и положительные эмоции от пребывания у Вас.

    Красивый водоем с кристально чистой водой.

    Вы сможете наслаждаться журчащим водоемом, сидя в кресле на берегу, а также купаться в нем, когда пожелаете, так как вода будет всегда прозрачной и чистой.

    Наш сайт: http://konstantinudin.com

    Примеры наших работ в YouTube: http://www.youtube.com/c/konstantinudin

    Примеры наших работ в Instagram: https://www.instagram.com/udin_kostya

    Директор студии, Валерия Иванюк ☎️ +38 (067) 964-53-52 Студия ландшафтного дизайна Константина Юдина!

    Услуги
    • Ландшафтный дизайн
    • проектирование
    • искусственные скалы с водопадами
    • декоративные пруды
    • плавательные пруды
    • ландшафт для отелей и ресторанов
    • ландшафт парков
    Регионы обслуживания
    Работаем по всему миру
    Адрес
    Гмыри 2
    02141 Киев, Украина
    Украина
    +380-679645352 konstantinudin.com

    Отзыв

    Антон Москаленко
    около 2 лет назад
    Александр Чорнодид
    почти 5 лет назад
    Oleksandr Simudrov
    Потрясающие водные ландшафты.
    больше 4 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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