Студия ландшафтного дизайна Кости Юдина.
Эксклюзивный ландшафтный дизайн под ключ для вас! Проектирование и строительство ландшафтного дизайна под ключ.
Константин Юдин — создатель ландшафтов в природном стиле. Новатор в своем направлении, изобрел и внедрил множество технологий, которые позволяют создавать ландшафты в своем уникальном стиле.
С 20-летним опытом работы в данной области сегодня Студия имеет возможность работать по всему миру в любое время года, выполнять заказы как частных клиентов, так и владельцев крупных развлекательно-туристических комплексов.
После реализации Вы получите!
Уютную зону отдыха!
Ваш двор станет любимым местом, где Вы сможете отдохнуть от повседневной суеты и расслабиться под нежный шум водопада.
Ландшафтный дизайн самого высокого качества!
Мы занимается проектированием и созданием ландшафтов по всей Европе. Поэтому Вы можете быть уверены, что Ваш проект будет выполнен с учетом современных европейских трендов.
Комфортное место для приема гостей!
Вы сможете приятно удивить Ваших гостей и вызвать восхищение красивым природным ландшафтом, а также подарить им комфорт и положительные эмоции от пребывания у Вас.
Красивый водоем с кристально чистой водой.
Вы сможете наслаждаться журчащим водоемом, сидя в кресле на берегу, а также купаться в нем, когда пожелаете, так как вода будет всегда прозрачной и чистой.
Наш сайт: http://konstantinudin.com
Примеры наших работ в YouTube: http://www.youtube.com/c/konstantinudin
Примеры наших работ в Instagram: https://www.instagram.com/udin_kostya
Директор студии, Валерия Иванюк ☎️ +38 (067) 964-53-52 Студия ландшафтного дизайна Константина Юдина!
- Услуги
- Ландшафтный дизайн
- проектирование
- искусственные скалы с водопадами
- декоративные пруды
- плавательные пруды
- ландшафт для отелей и ресторанов
- ландшафт парков
- Регионы обслуживания
- Работаем по всему миру
- Адрес
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Гмыри 2
02141 Киев, Украина
Украина
+380-679645352 konstantinudin.com