Компания М-Дизайн — не просто бюро ландшафтного дизайна, мы — команда профессионалов, которая любит свое дело.Для нас благоустройство территории — это целое искусство, в которое мы вкладываем все свои знания, опыт и душу. Более 20 лет мы создаем красивое, а главное комфортное пространство на участках наших клиентов.Каждый проект нашего бюро — кропотливая работа специалистов. Для нас важно чтобы все пожелания заказчика были выполнены, но при этом были учтены и особенности оформляемого ландшафта.