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ООО <q>М-Дизайн</q>
Ландшафтные архитекторы Воронеж, Россия
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    Компания М-Дизайн — не просто бюро ландшафтного дизайна, мы — команда профессионалов, которая любит свое дело.Для нас благоустройство территории — это целое искусство, в которое мы вкладываем все свои знания, опыт и душу. Более 20 лет мы создаем красивое, а главное комфортное пространство на участках наших клиентов.Каждый проект нашего бюро — кропотливая работа специалистов. Для нас важно чтобы все пожелания заказчика были выполнены, но при этом были учтены и особенности оформляемого ландшафта.

    Услуги
    • ландшафтный дизайн
    • новогоднее освещение
    • озеленение
    • еседок
    • строительство
    Регионы обслуживания
    Воронеж и Россия
    Адрес
    Батуринская 15
    394036 Воронеж, Россия
    Россия
    +7-4732545445 mdesign36.ru
    Законное владение

    394052 г. Воронеж, ул. Чеботарева, д.18

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