Компания М-Дизайн — не просто бюро ландшафтного дизайна, мы — команда профессионалов, которая любит свое дело.Для нас благоустройство территории — это целое искусство, в которое мы вкладываем все свои знания, опыт и душу. Более 20 лет мы создаем красивое, а главное комфортное пространство на участках наших клиентов.Каждый проект нашего бюро — кропотливая работа специалистов. Для нас важно чтобы все пожелания заказчика были выполнены, но при этом были учтены и особенности оформляемого ландшафта.
- Услуги
- ландшафтный дизайн
- новогоднее освещение
- озеленение
- еседок
- строительство
- Регионы обслуживания
- Воронеж и Россия
- Адрес
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Батуринская 15
394036 Воронеж, Россия
Россия
+7-4732545445 mdesign36.ru
Законное владение
394052 г. Воронеж, ул. Чеботарева, д.18