Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование жилых и общественных зданий. Разработка проектов капитального и текущего ремонтов зданий и сооружений. Техническое обследование зданий и сооружений. Подготовка проектов планировки территорий. Подготовка проектов межевания территорий. Подготовка проектов полосы отвода линейных сооружений. Подготовка схем планировочной организации земельных участков. Подготовка проект производства работ. Подготовка проектов организации строительства. Разработка дизайн - проектов. Разработка эскизных проектов. Подготовка сметной документации. Консультации по организации и оуществлению строительства

Услуги Архитектурно-строительное проектирование Регионы обслуживания Палана, Камчатский край и Россия Адрес 688000 Палана, Камчатский край, Россия

Россия

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