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S@Design
Архитекторы Палана, Камчатский край, Россия
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    • Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование жилых и общественных зданий. Разработка проектов капитального и текущего ремонтов зданий и сооружений. Техническое обследование зданий и сооружений. Подготовка проектов планировки территорий. Подготовка проектов межевания территорий. Подготовка проектов полосы отвода линейных сооружений. Подготовка схем планировочной организации земельных участков. Подготовка проект производства работ. Подготовка проектов организации строительства. Разработка дизайн - проектов. Разработка эскизных проектов. Подготовка сметной документации. Консультации по организации и оуществлению строительства
    Услуги
    Архитектурно-строительное проектирование
    Регионы обслуживания
    Палана, Камчатский край и Россия
    Адрес
    688000 Палана, Камчатский край, Россия
    Россия
    +7-9146298486 sites.google.com/view/wwwsergiodavidoffru
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