- Наша компания #Экадизайн (#Ecodisain) была создана в Москве группой мебельщиков с многолетним опытом. Мы изготавливаем мебель на заказ: кухни, гардеробные, шкафы, тумбы, стеллажи и многое другое (все, кроме мягкой мебели).
- Начиная совместную работу мы задались вопросом, что интересно нашим покупателям, что они хотят и могут себе позволить, чем именно мы им можем помочь. Проанализировав спрос и предложения на рынке мы выяснили, что зачастую компании ограничивают свой ассортимент, выбирая из всего многообразия материалов, форм и видов материалов и механизмов только малую часть. Поэтому, если клиенту нужно что-то необычное, то либо компания-производитель не может это сделать, либо выставляется такие цены, что не знаешь, плакать или смеяться.
- Многообразие материалов и механизмов, которые мы можем предложить, помогает воплотить задачи любой сложности. Будь то сложное по форме помещение, желание увидеть что-то экстраординарное по цвету или форме или добавить какие-нибудь фишки (например, потайные розетки, дополнительный стол или опускающиеся полки).
- На сегодняшний день у нас 2 салона в Москве. Мы всегда ищем способы развиваться, находим что-то новое и полезное, что может пригодиться нашим клиентам!
- Будем рады видеть Вас в наших салонах:
- 📍БП Румянцево (м.Румянцево). Москва, Киевское ш. 22-й км, вл4с2, корп.В, эт.3
- Звоните: 8(968)733-08-78
Пишите: eco-des@mail.ru
- 📍ИЦ Водный, Ленинградском шоссе, д.58, стр.7, эт.3
- Звоните: 8(901)519-04-52
Пишите: eco-des@bk.ru
- Услуги
- кухи на заказ
- шкафы на заказ
- н
- гардероб
- фурнитура для меб
- Регионы обслуживания
- Мосвка
- Московская область
- возможны другие регионы
- Москва
- Адрес
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Киевское ш., д.1 корпус В, подъезд 9, эт.3
108811 Москва
Россия
+7-9687330878 www.ecodisain.com
Законное владение
Москва, Зеленый пр-кт, 85