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Экодизайн (Ecodisain)
Мебель и аксессуары Москва
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    • Наша компания #Экадизайн (#Ecodisain) была создана в Москве группой мебельщиков с многолетним опытом. Мы изготавливаем мебель на заказ: кухни, гардеробные, шкафы, тумбы, стеллажи и многое другое (все, кроме мягкой мебели).
    • Начиная совместную работу мы задались вопросом, что интересно нашим покупателям, что они хотят и могут себе позволить, чем именно мы им можем помочь. Проанализировав спрос и предложения на рынке мы выяснили, что зачастую компании ограничивают свой ассортимент, выбирая из всего многообразия материалов, форм и видов материалов и механизмов только малую часть. Поэтому, если клиенту нужно что-то необычное, то либо компания-производитель не может это сделать, либо выставляется такие цены, что не знаешь, плакать или смеяться.
    • Многообразие материалов и механизмов, которые мы можем предложить, помогает воплотить задачи любой сложности. Будь то сложное по форме помещение, желание увидеть что-то экстраординарное по цвету или форме или добавить какие-нибудь фишки (например, потайные розетки, дополнительный стол или опускающиеся полки).
    • На сегодняшний день у нас 2 салона в Москве. Мы всегда ищем способы развиваться, находим что-то новое и полезное, что может пригодиться нашим клиентам!

    • Будем рады видеть Вас в наших салонах:
    • 📍БП Румянцево (м.Румянцево). Москва, Киевское ш. 22-й км, вл4с2, корп.В, эт.3
    • Звоните: 8(968)733-08-78

    Пишите: eco-des@mail.ru

    • 📍ИЦ Водный, Ленинградском шоссе, д.58, стр.7, эт.3
    • Звоните: 8(901)519-04-52

    Пишите: eco-des@bk.ru

    Услуги
    • кухи на заказ
    • шкафы на заказ
    • н
    • гардероб
    • фурнитура для меб
    Регионы обслуживания
    • Мосвка
    • Московская область
    • возможны другие регионы
    • Москва
    Адрес
    Киевское ш., д.1 корпус В, подъезд 9, эт.3
    108811 Москва
    Россия
    +7-9687330878 www.ecodisain.com
    Законное владение

    Москва, Зеленый пр-кт, 85

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