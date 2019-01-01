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Бюро 25 | Дизайн интерьера | Архитектура | Краснодар
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн проект трехкомнатной квартиры, Бюро 25 | Дизайн интерьера | Архитектура | Краснодар Бюро 25 | Дизайн интерьера | Архитектура | Краснодар Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн проект трехкомнатной квартиры, Бюро 25 | Дизайн интерьера | Архитектура | Краснодар Бюро 25 | Дизайн интерьера | Архитектура | Краснодар Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн проект трехкомнатной квартиры, Бюро 25 | Дизайн интерьера | Архитектура | Краснодар Бюро 25 | Дизайн интерьера | Архитектура | Краснодар Гостиные в эклектичном стиле
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    Дизайн проект трехкомнатной квартиры

    Бюро 25 - профессиональное архитектурное проектирование и дизайн интерьеров по всей России. Наши проекты представляют собой гармоничное сочетание инженерии, архитектуры и дизайна. Наши специалисты структурируют и объединяем все доступные знания для точного перенесения интересных концепций из проектной плоскости в реальность. Все потребности и условия объекта и субъекта мы пропускаем через призму профессионализма, создавая уникальный и неповторимый образ, заключенный в архитектурный ансамбль.

    Руководителями Бюро 25 являются: Клюс Николай и Пыжиков Иван.

    Подробнее о нас: https://www.buro25.ru/

    Услуги
    • Дизайн интерьеров
    • Архитектурное проектирование
    • Строительство и ремонт
    • Школа архитектуры и дизайна
    Регионы обслуживания
    • Краснодарский край
    • Республика Саха (Якутия)
    Адрес
    Горького, 51
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9183269055 www.buro25.ru

    Отзыв

    Юлия Бородина
    Классные ребята, все сделали как я хотела, точно в срок и превзошли все мои ожидания. Детская, несмотря на то, что мы не знали пол малыша, вышла потрясающий и вот уже почти год радует и родителей, и Мирославочку.
    11 месяцев назад
    Бюро 25 - дизайн интерьеров
    больше 3 лет назад
    Дима Линников
    Квадратные метры креатива!
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 6
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