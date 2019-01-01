Бюро 25 - профессиональное архитектурное проектирование и дизайн интерьеров по всей России. Наши проекты представляют собой гармоничное сочетание инженерии, архитектуры и дизайна. Наши специалисты структурируют и объединяем все доступные знания для точного перенесения интересных концепций из проектной плоскости в реальность. Все потребности и условия объекта и субъекта мы пропускаем через призму профессионализма, создавая уникальный и неповторимый образ, заключенный в архитектурный ансамбль.

Руководителями Бюро 25 являются: Клюс Николай и Пыжиков Иван.

Подробнее о нас: https://www.buro25.ru/