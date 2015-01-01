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Шумилов Андрей архитектор – дизайнер
Архитекторы Новосибирск
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн 3-х комнатной квартиры, Шумилов Андрей архитектор - дизайнер Шумилов Андрей архитектор - дизайнер Бежевый
    Дизайн 3-х комнатной квартиры, Шумилов Андрей архитектор - дизайнер Шумилов Андрей архитектор - дизайнер Бежевый
    Дизайн 3-х комнатной квартиры, Шумилов Андрей архитектор - дизайнер Шумилов Андрей архитектор - дизайнер Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Пробка Бежевый
    Дизайн 3-х комнатной квартиры

    Архитектурой и дизайном интерьеров профессионально занимаюсь с 1988 г. За время работы в составе авторских коллективов и персонально мной выполнены проекты для жилья, работы и отдыха в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Ташкенте, Алматы, Барнауле, Пензе, Бердске, Краснообске, Междуреченске и других городах России.

    Услуги
    архитектура и архитектурный дизайн
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт- Петербург
    • регионы РФ
    • ближнее и дальнее зарубежье
    • Новосибирск
    Адрес
    630090 Новосибирск
    Россия
    +7-9139233167 h-3d.ru
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