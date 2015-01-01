Архитектурой и дизайном интерьеров профессионально занимаюсь с 1988 г. За время работы в составе авторских коллективов и персонально мной выполнены проекты для жилья, работы и отдыха в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Ташкенте, Алматы, Барнауле, Пензе, Бердске, Краснообске, Междуреченске и других городах России.
- Услуги
- архитектура и архитектурный дизайн
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт- Петербург
- регионы РФ
- ближнее и дальнее зарубежье
- Новосибирск
- Адрес
-
630090 Новосибирск
Россия
+7-9139233167 h-3d.ru