Архитектурой и дизайном интерьеров профессионально занимаюсь с 1988 г. За время работы в составе авторских коллективов и персонально мной выполнены проекты для жилья, работы и отдыха в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Ташкенте, Алматы, Барнауле, Пензе, Бердске, Краснообске, Междуреченске и других городах России.