МЫ - СТУДИЯ ЭЛИТНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ LUXURY ANTONOVICH DESIGN Наша студия специализируется на создании роскошных интерьеров домов и квартир уровня люкс. Эти проекты в полной мере отражают великолепие нового тысячелетия. Современная его интерпретация отличается не просто пышностью и утонченностью, но и наполняется интеллектуальным комфортом. Поэтому мы создаем интерьеры, которые задевают тонкие струны души владельцев домов и квартир, доводя изящество и теплоту домашнего уюта до абсолютной величины. Сегодня наша компания представлена в Украине, Казахстане, ОАЭ и США. Но услуги высочайшего уровня предоставляются клиентам со всего мира. Мы узнаваемы и нам подражают. Поэтому обратите внимание! Наши офисы находятся только в Киеве, Астане, Дубай и Майами.

Услуги Дизайн квартиры

дизайн дома

ландшафтный дизайн

дизайн офиса

дизайн ресторана Регионы обслуживания Киев Адрес Днепровская набережная, 1а

02154 Киев

Украина

+380-979972422 antonovich-design.ua