МЫ - СТУДИЯ ЭЛИТНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ LUXURY ANTONOVICH DESIGN Наша студия специализируется на создании роскошных интерьеров домов и квартир уровня люкс. Эти проекты в полной мере отражают великолепие нового тысячелетия. Современная его интерпретация отличается не просто пышностью и утонченностью, но и наполняется интеллектуальным комфортом. Поэтому мы создаем интерьеры, которые задевают тонкие струны души владельцев домов и квартир, доводя изящество и теплоту домашнего уюта до абсолютной величины. Сегодня наша компания представлена в Украине, Казахстане, ОАЭ и США. Но услуги высочайшего уровня предоставляются клиентам со всего мира. Мы узнаваемы и нам подражают. Поэтому обратите внимание! Наши офисы находятся только в Киеве, Астане, Дубай и Майами.
- Услуги
- Дизайн квартиры
- дизайн дома
- ландшафтный дизайн
- дизайн офиса
- дизайн ресторана
- Регионы обслуживания
- Киев
- Адрес
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Днепровская набережная, 1а
02154 Киев
Украина
+380-979972422 antonovich-design.ua