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Luxury Antonovich Design Ukraine
Дизайнеры интерьера Киев
Обзор 16Проекты (16) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Авторский дизайн женской спальни в КГ "Riviera Village ", Luxury Antonovich Design Ukraine Luxury Antonovich Design Ukraine Спальня в эклектичном стиле
    Авторский дизайн женской спальни в КГ "Riviera Village ", Luxury Antonovich Design Ukraine Luxury Antonovich Design Ukraine Спальня в эклектичном стиле
    Авторский дизайн женской спальни в КГ "Riviera Village ", Luxury Antonovich Design Ukraine Luxury Antonovich Design Ukraine Спальня в эклектичном стиле
    Авторский дизайн женской спальни в КГ "Riviera Village "
    Дизайн мужской спальни в КГ “Green Hills” , Luxury Antonovich Design Ukraine Luxury Antonovich Design Ukraine Спальня в эклектичном стиле
    Дизайн мужской спальни в КГ “Green Hills” , Luxury Antonovich Design Ukraine Luxury Antonovich Design Ukraine Спальня в эклектичном стиле
    Дизайн мужской спальни в КГ “Green Hills”
    Дизайн-проект кухни в ЖК“RiverStone”, Luxury Antonovich Design Ukraine Luxury Antonovich Design Ukraine Кухни в эклектичном стиле
    Дизайн-проект кухни в ЖК“RiverStone”, Luxury Antonovich Design Ukraine Luxury Antonovich Design Ukraine Кухни в эклектичном стиле
    Дизайн-проект кухни в ЖК“RiverStone”, Luxury Antonovich Design Ukraine Luxury Antonovich Design Ukraine Кухни в эклектичном стиле
    Дизайн-проект кухни в ЖК“RiverStone”
    Дизайн женской спальни в ЖК "Busov Hill", Luxury Antonovich Design Ukraine Luxury Antonovich Design Ukraine Спальня в эклектичном стиле
    Дизайн женской спальни в ЖК "Busov Hill", Luxury Antonovich Design Ukraine Luxury Antonovich Design Ukraine Спальня в эклектичном стиле
    Дизайн женской спальни в ЖК "Busov Hill", Luxury Antonovich Design Ukraine Luxury Antonovich Design Ukraine Спальня в эклектичном стиле
    Дизайн женской спальни в ЖК "Busov Hill"
    Дизайн интерьера элегантного холла в Киеве, Luxury Antonovich Design Ukraine Luxury Antonovich Design Ukraine Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера элегантного холла в Киеве, Luxury Antonovich Design Ukraine Luxury Antonovich Design Ukraine Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера элегантного холла в Киеве, Luxury Antonovich Design Ukraine Luxury Antonovich Design Ukraine Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера элегантного холла в Киеве
    Дизайн квартиры в ЖК "Busov Hill", Luxury Antonovich Design Ukraine Luxury Antonovich Design Ukraine Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн квартиры в ЖК "Busov Hill", Luxury Antonovich Design Ukraine Luxury Antonovich Design Ukraine Кухни в эклектичном стиле
    Дизайн квартиры в ЖК "Busov Hill", Luxury Antonovich Design Ukraine Luxury Antonovich Design Ukraine двери
    Дизайн квартиры в ЖК "Busov Hill"
    Показать все 16 проекты
    МЫ - СТУДИЯ ЭЛИТНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ LUXURY ANTONOVICH DESIGN Наша студия специализируется на создании роскошных интерьеров домов и квартир уровня люкс. Эти проекты в полной мере отражают великолепие нового тысячелетия. Современная его интерпретация отличается не просто пышностью и утонченностью, но и наполняется интеллектуальным комфортом. Поэтому мы создаем интерьеры, которые задевают тонкие струны души владельцев домов и квартир, доводя изящество и теплоту домашнего уюта до абсолютной величины. Сегодня наша компания представлена в Украине, Казахстане, ОАЭ и США. Но услуги высочайшего уровня предоставляются клиентам со всего мира. Мы узнаваемы и нам подражают. Поэтому обратите внимание! Наши офисы находятся только в Киеве, Астане, Дубай и Майами.
    Услуги
    • Дизайн квартиры
    • дизайн дома
    • ландшафтный дизайн
    • дизайн офиса
    • дизайн ресторана
    Регионы обслуживания
    Киев
    Адрес
    Днепровская набережная, 1а
    02154 Киев
    Украина
    +380-979972422 antonovich-design.ua
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