Студия дизайна интерьера O.design занимается интерьерным дизайном, ремонтом и отделкой квартир и офисов. Специалисты компании индивидуально подходят к каждому клиенту и с готовностью проконсультируют вас по всем вопросам. Студия дизайна интерьера O.design поможет вам сделать ваш офис или квартиру красивой и уютной. Каждый день мы растём в своей деловой культуре, создавая комфортную среду для вашей жизни и бизнеса. Вдохновляемся и совершенствуемся на международных профессиональных выставках и профильных мероприятиях.