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O.design
Дизайнеры интерьера Киев
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    Студия дизайна интерьера O.design занимается интерьерным дизайном, ремонтом и отделкой квартир и офисов. Специалисты компании индивидуально подходят к каждому клиенту и с готовностью проконсультируют вас по всем вопросам. Студия дизайна интерьера O.design поможет вам сделать ваш офис или квартиру красивой и уютной. Каждый день мы растём в своей деловой культуре, создавая комфортную среду для вашей жизни и бизнеса. Вдохновляемся и совершенствуемся на международных профессиональных выставках и профильных мероприятиях. 

    Услуги
    • Эскизный проект дизайна интерьера
    • Рабочий проект дизайна интерьера
    • Авторское сопровождение
    • Декорирование
    • Ремонтно-строительные работы
    • Архитектура
    • Дизайн
    Регионы обслуживания
    Киев Москва Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия Крым баку Дубай по всему миру Весь мир Ukraine russia Europe America
    Адрес
    Драгомирова 4а
    214530 Киев
    Украина
    +380-975989111 www.instagram.com/o.design.studio/?hl=ru
    Законное владение

    ул. Драгомирова 4а

    214530 Киев

    Украина

    +380975989111

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