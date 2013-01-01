ROKHA interiors - дизайн-студия, основанная в 2013 году в г.Сочи творческим тандемом дизайнером интерьеров Анной Рохой и художником-декоратом Заремой Тажудиновой. Наши дизайнеры имеют европейское образование, и серьезный опыт в создании и реализации проектов под ключ
Наша миссия - это создание гармоничных пространств, отражающих индивидуальность и образ жизни наших заказчиков. Мы любим каждый реализованный нами проект. А лучшей оценкой нашей работы мы считаем счастье на лицах новоселов
Путешествия и знакомства с новыми странами служат для нас лучшим антидотом от замыленности взгляда. Необычная архитектура, геометрия улиц могут послужить концепцией будущего проекта. Локальные традиции натолкнуть на дизайнерские решения, а природа - на цветовые сочетания.
- Услуги
- дизайн интерьера
- авторский надзор
- реализация проекта под ключ
- консультация дизайнера
- планировочные решения
- техническая документация
- комплектация
- эскизы помещений
- визуализация
- строительные услуги
- архитектура
- Показать все 11 услуги
- Регионы обслуживания
- Работа по всему миру и Сочи
- Адрес
-
Виноградная, 4
354000 Сочи
Россия
+7-9628850000 rokha.ru
354000 Россия г. Сочи, ул. Виноградная 4