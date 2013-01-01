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ROKHA interiors
Дизайнеры интерьера Сочи
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    • Апартаменты холостяка , ROKHA interiors ROKHA interiors Гостиная в стиле минимализм Изделия из древесины Белый
    Апартаменты холостяка , ROKHA interiors ROKHA interiors Гостиная в стиле минимализм Дерево Коричневый
    Апартаменты холостяка , ROKHA interiors ROKHA interiors Гостиная в стиле минимализм Белый
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    ROKHA interiors -  дизайн-студия, основанная в 2013 году в г.Сочи творческим тандемом дизайнером интерьеров Анной Рохой и художником-декоратом Заремой Тажудиновой. Наши дизайнеры имеют европейское образование, и серьезный опыт в создании и реализации проектов под ключ

    Наша миссия - это создание гармоничных пространств, отражающих индивидуальность и образ жизни наших заказчиков. Мы любим каждый реализованный нами проект. А лучшей оценкой нашей работы мы считаем счастье на лицах новоселов


    Путешествия и знакомства с новыми странами служат для нас лучшим антидотом от замыленности взгляда. Необычная архитектура, геометрия улиц могут послужить концепцией будущего проекта. Локальные традиции натолкнуть на дизайнерские решения, а природа - на цветовые сочетания. 


    Услуги
    • дизайн интерьера
    • авторский надзор
    • реализация проекта под ключ
    • консультация дизайнера
    • планировочные решения
    • техническая документация
    • комплектация
    • эскизы помещений
    • визуализация
    • строительные услуги
    • архитектура
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    Регионы обслуживания
    Работа по всему миру и Сочи
    Адрес
    Виноградная, 4
    354000 Сочи
    Россия
    +7-9628850000 rokha.ru
    Законное владение

    354000 Россия г. Сочи, ул. Виноградная 4

    Отзыв

    milanaaas
    около 5 лет назад
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