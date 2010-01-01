Производитель автоматических биокаминов премиум класса.

О компании

Начав с разработки единичных моделей в 2010 году, сегодня мы производим эксклюзивные биокамины для всей России и СНГ. Наши производственные мощности находятся в Белгороде, мы имеем развитую сеть партнеров по стране.BIOART входит в ТОП-3 отечественных производителей биокаминов в России.За более 6 лет работы команде BIOART удалось накопить опыт изготовления биокаминов высокого качества. Несомненными преимуществами наших каминов являются:топливные блоки закрытого типа, топливо не прольется, даже если блок перевернуть;конструкция топливных блоков препятствует возникновению хлопков или взрывов, не допускает перегрева;горит не само топливо, а его пары;использование жаропрочной стали толщиной 5 мм;швы изготовляются аргонной сваркой, поэтому не заметны;наши камины на биоэтаноле, в отличие от других производителей, можно потушить в любой момент, не дожидаясь, когда топливо догорит.Понимая потребности клиентов, мы создали по-настоящему уникальный продукт 一 автоматические биокамины BIOART, не имеющие аналогов на российском рынке каминного оборудования. Мы являемся ЕДИНСТВЕННЫМИ в России производителями автоматических топливных блоков. Автоматический биокамин BIOART оснащен панелью управления с авторегулировкой пламени и жидкокристаллическим дисплеем, который сообщает обо всех изменениях в работе устройства.Компания BIOART производит не просто биокамины, а дизайнерские объекты, каждая модель уникальна и неповторима!Смотрите наше портфолио - это РЕАЛЬНЫЕ фото биокаминов в интерьерах (не рисунки или компьютерные визуализации), которые мы создали для квартир и общественных заведений.

Частые вопросы о нас:

1. Являетесь ли вы производителем продукции?

Мы являемся компанией-производителем биокаминов.Производим автоматические биокамины, полуавтоматические и механические под заказ.

2. Что на счёт наличия моделей?

В наличии часто бывают топливные блоки наиболее популярных размеров (горелки для биокаминов 1000, 900 мм и др.). Преимущественно работаем под заказ, уточняйте наличие у менеджеров.

3. Размер скидки для партнеров и дилеров.

Это % от розничной стоимости за единицу продукции (розница указана на сайте) или от объемов продаж в случае долгосрочных отношений. На каждый проект составляется отдельный договор.

4. Срок изготовления продукции и срок доставки.

Сроки изготовления: от 2 недель до 1 месяца. Эксклюзивные модели: 2-3 месяца (если есть какие-то ограничения по времени на изготовление, то можем изготовить в сжатые сроки)

5. Гарантия на продукцию.

Гарантия - 5 лет.

6. Схема взаимодействия в случае выявления дефекта или поломки.

Мы составляем договор на каждый проект отдельно и там прописаны все пункты, относительно поломок и т.д.

7. Какие возможности по отделке продукции.Мы изготавливаем исключительно биокамины (то есть, каменные, мраморные и другие порталы не делаем), а изготовить камин можем и из драгоценных металлов, вопрос в бюджете заказчика.