WEISSFORM - это команда архитекторов, дизайнеров, конструкторов и инженеров, которая занимается созданием прогрессивных архитектурных решений,
интерьерных проектов и функциональных продуктов.
Мы занимается архитектурным проектированием, дизайном интерьера, комплектацией объектов и комплексным сопровождением объекта от первого звонка клиента до сдачи в эксплуатацию.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьеров
- Конструктивные решения
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Челябинск
- Калининград
- Дубай
- Сочи
- Италия
- Франция
- Абу-Даби
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- Адрес
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Малышева 71
620075 Екатеринбург
Россия
+7-9122044077 www.weissform.com