Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
WEISSFORM
Архитекторы Екатеринбург
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • WEISSFORM - это команда архитекторов, дизайнеров, конструкторов и инженеров, которая занимается созданием прогрессивных архитектурных решений,

    интерьерных проектов и функциональных продуктов.

    Мы занимается архитектурным проектированием, дизайном интерьера, комплектацией объектов и комплексным сопровождением объекта от первого звонка клиента до сдачи в эксплуатацию.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьеров
    • Конструктивные решения
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Екатеринбург
    • Челябинск
    • Калининград
    • Дубай
    • Сочи
    • Италия
    • Франция
    • Абу-Даби
    • Показать все 10 регион обслуживания
    Адрес
    Малышева 71
    620075 Екатеринбург
    Россия
    +7-9122044077 www.weissform.com

    Отзыв

    Александр Демцов
    Спасибо за проект дома, все понравилось. Разработали не только проект, но еще и конструктив и сети. Качественно выполнили работу, прислушивались к моим пожеланиям. Прошли вместе через всеь процесс стройки. Спасибо!
    больше 3 лет назад
    Регина Федорова
    Спасибо большое компании WEISSFORM, за качественную и в срок выполненную работу! Мы с ними выполняли большой и ответственный проект по архитектурному и интерьерному проекту торгового центра, справились, максимально профессионально! Всегда были на связи и держали в курсе событий.
    больше 3 лет назад
      Add SEO element