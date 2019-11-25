Уважаемые коллеги - дизайнеры интерьера,
Хотим предложить вам востребованный многими продукт: декоративный брус для оформления потолка и стен, а так же зонирования пространства. Уверены, что в ваших проектах нередко встречается это красивое, экологичное и лаконичное решение, очень популярное последнее время.
А теперь о том, почему вас будет удобно и выгодно работать именно с нами:
1. Мы предложим вам сечение любого нужного вам размера под заказ - от тонких реек до массивных брусков
2. Можно выбрать любой цвет и любое покрытие - лак, морилку, пропитку. Цвет можно выбрать по каталогам Tikkurila (в любом магазине Tikkurila в РФ)
3. Можно выбрать любые сорта дерева для разных стилей интерьера.
4. Мы предлагаем не только декоративный брус из натурального дерева, но и изделия с сердцевиной из МДФ в шпоне любого дерева. Каждый имеет свои плюсы в зависимости от задач.
5. Мы предложим так же самые разные варианты крепежа, в том числе и скрытый монтаж.
С полным портфолио вы всегда сможете подробнее ознакомиться в Инстаграм
Также у нас можно заказать:
• Панно из стабилизированного мха
• Рифленые стеновые панели
• Стеновые панели из МДФ в шпоне любого дерева или в эмали
• 3d блоки из пробки
• Корпусную мебель
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- Адрес
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114444 Москва, Россия
Россия
+7-4993466629 brusdecor.com
Москва, ул. Бутырская 5