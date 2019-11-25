​​Уважаемые коллеги - дизайнеры интерьера,

Хотим предложить вам востребованный многими продукт: декоративный брус для оформления потолка и стен, а так же зонирования пространства. Уверены, что в ваших проектах нередко встречается это красивое, экологичное и лаконичное решение, очень популярное последнее время.

А теперь о том, почему вас будет удобно и выгодно работать именно с нами:

1. Мы предложим вам сечение любого нужного вам размера под заказ - от тонких реек до массивных брусков

2. Можно выбрать любой цвет и любое покрытие - лак, морилку, пропитку. Цвет можно выбрать по каталогам Tikkurila (в любом магазине Tikkurila в РФ)

3. Можно выбрать любые сорта дерева для разных стилей интерьера.

4. Мы предлагаем не только декоративный брус из натурального дерева, но и изделия с сердцевиной из МДФ в шпоне любого дерева. Каждый имеет свои плюсы в зависимости от задач.

5. Мы предложим так же самые разные варианты крепежа, в том числе и скрытый монтаж.

С полным портфолио вы всегда сможете подробнее ознакомиться в Инстаграм

www.instagram.com/brus_decor/

Также у нас можно заказать:

• Панно из стабилизированного мха

• Рифленые стеновые панели

• Стеновые панели из МДФ в шпоне любого дерева или в эмали

• 3d блоки из пробки

• Корпусную мебель