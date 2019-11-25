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Brus Decor
Мебель и аксессуары Москва, Россия
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Проекты

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    • Натуральные перегородки из дерева., Brus Decor Brus Decor Стены и полПол и стены Изделия из древесины Эффект древесины
    Натуральные перегородки из дерева., Brus Decor Brus Decor Стены и полПол и стены Изделия из древесины Эффект древесины
    Натуральные перегородки из дерева., Brus Decor Brus Decor Стены и полПол и стены Изделия из древесины Эффект древесины
    +1
    Натуральные перегородки из дерева.
    Стеновые панели из дерева, Brus Decor Brus Decor Стены и полНастенный декор Изделия из древесины Эффект древесины
    Стеновые панели из дерева, Brus Decor Brus Decor Стены и полНастенный декор Изделия из древесины Эффект древесины
    Стеновые панели из дерева, Brus Decor Brus Decor Стены и полНастенный декор Изделия из древесины Эффект древесины
    +2
    Стеновые панели из дерева
    Стабилизированный мох, озеленение, фито-стена, Brus Decor Brus Decor ГостинаяАксессуары и декорации
    Стабилизированный мох, озеленение, фито-стена, Brus Decor Brus Decor Озеленение
    Стабилизированный мох, озеленение, фито-стена, Brus Decor Brus Decor Озеленение
    Стабилизированный мох, озеленение, фито-стена
    Декоративный брус для стен 30х35х3000мм, Brus Decor Brus Decor Медиа комнатаАксессуары и декор
    Декоративный брус для стен 30х35х3000мм, Brus Decor Brus Decor Спальная комната Аксессуары и декор
    Декоративный брус для стен 30х35х3000мм, Brus Decor Brus Decor ГостинаяАксессуары и декорации
    Декоративный брус для стен 30х35х3000мм
    Ламели 30х120х2500мм Зонирование, Brus Decor Brus Decor Спальная комната Аксессуары и декор
    Ламели 30х120х2500мм Зонирование, Brus Decor Brus Decor Спальная комната Аксессуары и декор
    Ламели 30х120х2500мм Зонирование, Brus Decor Brus Decor Спальная комната Аксессуары и декор
    Ламели 30х120х2500мм Зонирование
    Ламели 30х130х2700 мм, Brus Decor Brus Decor Спальная комната Аксессуары и декор
    Ламели 30х130х2700 мм, Brus Decor Brus Decor Медиа комнатаАксессуары и декор
    Ламели 30х130х2700 мм, Brus Decor Brus Decor Офисные помещения и магазины
    Ламели 30х130х2700 мм

    ​​Уважаемые коллеги - дизайнеры интерьера,

    Хотим предложить вам востребованный многими продукт: декоративный брус для оформления потолка и стен, а так же зонирования пространства. Уверены, что в ваших проектах нередко встречается это красивое, экологичное и лаконичное решение, очень популярное последнее время.

    А теперь о том, почему вас будет удобно и выгодно работать именно с нами:

    1. Мы предложим вам сечение любого нужного вам размера под заказ - от тонких реек до массивных брусков

    2. Можно выбрать любой цвет и любое покрытие - лак, морилку, пропитку. Цвет можно выбрать по каталогам Tikkurila (в любом магазине Tikkurila в РФ)

    3. Можно выбрать любые сорта дерева для разных стилей интерьера.

    4. Мы предлагаем не только декоративный брус из натурального дерева, но и изделия с сердцевиной из МДФ в шпоне любого дерева. Каждый имеет свои плюсы в зависимости от задач.

    5. Мы предложим так же самые разные варианты крепежа, в том числе и скрытый монтаж.

    С полным портфолио вы всегда сможете подробнее ознакомиться в Инстаграм 

    www.instagram.com/brus_decor/

    Также у нас можно заказать:

    • Панно из стабилизированного мха

    • Рифленые стеновые панели

    • Стеновые панели из МДФ в шпоне любого дерева или в эмали

    • 3d блоки из пробки

    • Корпусную мебель

    Услуги
    • ламели
    • баффели
    • брус
    • декор
    • moss
    • мох
    • зонирование
    • реечное панно
    • стеновые панели
    • фито-стены
    • озеленение
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    участники ТВ-проектов Квартирный вопрос и Современное строительство
    Адрес
    Бутырская 5
    114444 Москва, Россия
    Россия
    +7-4993466629 brusdecor.com
    Законное владение

    Москва, ул. Бутырская 5

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