ООО «Астрагал-дизайн», существует с 2011 года. Основными направлениями работы архитектурной мастерской являются создание проектов жилых и общественных зданий, планировок территорий, дизайн интерьеров.За время работы ООО «Астрагал-дизайн» совместно с ООО «Пулэкспресс» реализованы проекты застройки коттеджных поселков Румболово, Приветнинское и Охтинский парк с разработкой схемы планировочной организации территории, архитектурных решений жилых и общественных зданий.

По заказу корпорации GS Group ООО «Астрагал-дизайн» реализовывает в Калининградской области проект застройки территории под развитие Технополиса GS, в состав которого входят проекты административных и промышленных зданий, жилого квартала, ДОУ, объектов социальной инфраструктуры на территории 276 Га.

В Курортном районе Санкт-Петербурга ООО «Астрагал-дизайн» реализовал проект застройки коттеджного поселка Мариньи (г. Зеленогорск) с разработкой генерального плана и индивидуальных жилых домов.

Среди реализованных за последние годы проектов ООО «Астрагал-дизайн» жилой комплекс «Токио» (ул. Мебельная д4, совместно с проектной компанией «Б-2»), часовня «Всех святых в земле российской просиявших» в Московском парке Победы, частные дома и апартаменты в Курортном и Всеволожском районах, мемориальный парк «100-летию Первой Мировой Войны» в г.Гусев Калининградской области.

По всем объектам фирмы ведется комплексное проектирование архитектурных и конструктивных разделов, осуществляется авторский надзор за строительством.

Мастерская «Астрагал – дизайн» постоянно сотрудничает с ООО «Проект-Системы» http://pro-sist.ru/, специализирующейся на разработке всех инженерных разделов, необходимых для жилого и общественного строительства.