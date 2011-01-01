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ASTRAGAL-DESIGN
Архитекторы Санкт-Петербург
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    • ООО «Астрагал-дизайн», существует с 2011 года. Основными направлениями работы архитектурной мастерской являются создание проектов жилых и общественных зданий, планировок территорий, дизайн интерьеров.За время работы ООО «Астрагал-дизайн» совместно с ООО «Пулэкспресс» реализованы проекты застройки коттеджных поселков Румболово, Приветнинское и Охтинский парк с разработкой схемы планировочной организации территории, архитектурных решений жилых и общественных зданий.

    По заказу корпорации GS Group ООО «Астрагал-дизайн» реализовывает в Калининградской области проект застройки территории под развитие Технополиса GS, в состав которого входят проекты административных и промышленных зданий, жилого квартала, ДОУ, объектов социальной инфраструктуры на территории 276 Га.

    В Курортном районе Санкт-Петербурга ООО «Астрагал-дизайн» реализовал проект застройки коттеджного поселка Мариньи (г. Зеленогорск) с разработкой генерального плана и индивидуальных жилых домов.

    Среди реализованных за последние годы проектов ООО «Астрагал-дизайн» жилой комплекс «Токио» (ул. Мебельная д4, совместно с проектной компанией «Б-2»), часовня «Всех святых в земле российской просиявших» в Московском парке Победы, частные дома и апартаменты в Курортном и Всеволожском районах, мемориальный парк «100-летию Первой Мировой Войны» в г.Гусев Калининградской области.

    По всем объектам фирмы ведется комплексное проектирование архитектурных и конструктивных разделов, осуществляется авторский надзор за строительством.

    Мастерская «Астрагал – дизайн» постоянно сотрудничает с ООО «Проект-Системы»  http://pro-sist.ru/, специализирующейся на разработке всех инженерных разделов, необходимых для жилого и общественного строительства. 

    Услуги
    Проектирование, строительство и инженерные сети
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Ленинградская область
    Адрес
    197110 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9213083688 www.astragaldesign.com
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