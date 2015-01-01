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PERC Production
Художники и ремесленники Екатеринбург, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Вот Енот СПБ, PERC Production PERC Production Детская комнатаАксессуары и декор
    Вот Енот СПБ
    Вот енот, PERC Production PERC Production Произведения искусстваХудожественные изделия
    Вот енот, PERC Production PERC Production Произведения искусстваХудожественные изделия
    Вот енот, PERC Production PERC Production Детская комнатаАксессуары и декор
    +2
    Вот енот
    Первоуральск будки и школы, PERC Production PERC Production Коммерческие помещения
    Первоуральск будки и школы, PERC Production PERC Production Конференц-центры в эклектичном стиле
    Первоуральск будки и школы, PERC Production PERC Production Конференц-центры в стиле лофт
    +1
    Первоуральск будки и школы

    Наша команда имеет большой опыт в граффити оформлении, занимаемся росписью помещений, стен, фасадов, гаражей и др.

    Воплотим вашу идею в жизнь, или поможем сформировать удачное решение и подготовим эскиз. Качественный рисунок на стене поможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу, выделиться на фоне конкурентов, создать подходящую рабочую атмосферу или же сделать приятный сюрприз любимому человеку, красивую комнату для ребёнка, или просто порадовать себя.

    Используем современные высококачественные материалы, гарантирующие долгий срок жизни вашего рисунка. После высыхания краска безвредна и устойчива к внешним воздействиям.

    Работаем в разных стилях над проектами любого объёма и сложности.Цена исходит из площади рисунка, его сложности и условий работы. Стоимость за квадратный метр (работа художника + стоимость материалов для стандартных работ) рисунка до 10м. кв. средней сложности стандартными материалами - 2000р. Свыше 10 кв. м. по 1800р и тд.

    Услуги
    • граффити оформление
    • художественная роспись
    • дизайн
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург и Россия
    Награды компании
    Призовые места в многочисленных граффити конкурсах и мероприятиях.
    Адрес
    620085 Екатеринбург, Россия
    Россия
    +7-9122201202
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