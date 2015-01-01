Наша команда имеет большой опыт в граффити оформлении, занимаемся росписью помещений, стен, фасадов, гаражей и др.

Воплотим вашу идею в жизнь, или поможем сформировать удачное решение и подготовим эскиз. Качественный рисунок на стене поможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу, выделиться на фоне конкурентов, создать подходящую рабочую атмосферу или же сделать приятный сюрприз любимому человеку, красивую комнату для ребёнка, или просто порадовать себя.

Используем современные высококачественные материалы, гарантирующие долгий срок жизни вашего рисунка. После высыхания краска безвредна и устойчива к внешним воздействиям.

Работаем в разных стилях над проектами любого объёма и сложности.Цена исходит из площади рисунка, его сложности и условий работы. Стоимость за квадратный метр (работа художника + стоимость материалов для стандартных работ) рисунка до 10м. кв. средней сложности стандартными материалами - 2000р. Свыше 10 кв. м. по 1800р и тд.