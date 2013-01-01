Makedesign - это команда профессионалов, увлеченных своим делом.
Основатели студии - Карнаухова Диана и Лукьянова Виктория больше 10 лет занимаются дизайном интерьеров и архитектурой. Являются победителями международных конкурсов.
Студия MAKEdesign реализовала более 200 частных и общественных интерьеров по всей России.
Ценности студии:
•Личная ответственность, которая заряжает всю команду
•Индивидуальность каждого проекта со своей личной философией
•Технологичность и тренды: идем на шаг впереди
•Уважение и забота о клиенте
•Создание не просто интерьера, а стиля жизни
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Визуализация интерьера
- Планировка пространства
- Экодизайн
- Экологичное (зеленое) строительство
- Элитный ремонт
- Ремонт квартиры в новостройке
- Услуги частного прораба
- Чертежи на заказ
- Дизайн общественных интерьеров
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Ростов-на-Дону
- Краснодар
- Московская область
- Награды компании
- - Лауреаты Первой Интерьерной премии журнала Home magazine в номинации
Дебют года2013 года.
- - Лауреаты 4-ой Ежегодной независимой премии Собака.ru ТОП-35 в 2013 году.
- - Победители конкурса «Вертикального озеленения 3D» на портале PinWin в 2014 году.
- - Финалисты 4,6,7 сезонов на портале PinWin в 2015 году.
- - Участники всероссийского интерьерного конкурса BARAUSSE AWARD 2015 г.
- - Победители Интерьерной премии V-в номинации
Рестораны2017 год,
- - Победители российского конкурса
Куда Хочув номинации
Современная лаконичность, Премия Best of Houzz 2017.
- - Победители ежегодного конкурса от E EGGER «Интерьер в стиле E EGGER» 2017 год
- - Победители СeramiCiub 2017 (реализованные проекты жилого интерьера)
- - Победители СeramiCiub 2018 (реализованные проекты жилого интерьера)
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- - Лауреаты Первой Интерьерной премии журнала Home magazine в номинации
- Адрес
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344013 Ростов-на-Дону
Россия
+7-9286002795 makedes.ru