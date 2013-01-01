Makedesign - это команда профессионалов, увлеченных своим делом.

Основатели студии - Карнаухова Диана и Лукьянова Виктория больше 10 лет занимаются дизайном интерьеров и архитектурой. Являются победителями международных конкурсов.

Студия MAKEdesign реализовала более 200 частных и общественных интерьеров по всей России.

Ценности студии:

•Личная ответственность, которая заряжает всю команду

•Индивидуальность каждого проекта со своей личной философией

•Технологичность и тренды: идем на шаг впереди

•Уважение и забота о клиенте

•Создание не просто интерьера, а стиля жизни