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MAKEdesign
Дизайнеры Ростов-на-Дону
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    Makedesign - это команда профессионалов, увлеченных своим делом.

    Основатели студии - Карнаухова Диана и Лукьянова Виктория больше 10 лет занимаются дизайном интерьеров и архитектурой. Являются победителями международных конкурсов.

    Студия MAKEdesign реализовала более 200 частных и общественных интерьеров по всей России.

    Ценности студии:

    •Личная ответственность, которая заряжает всю команду

    •Индивидуальность каждого проекта со своей личной философией

    •Технологичность и тренды: идем на шаг впереди

    •Уважение и забота о клиенте

    •Создание не просто интерьера, а стиля жизни

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Визуализация интерьера
    • Планировка пространства
    • Экодизайн
    • Экологичное (зеленое) строительство
    • Элитный ремонт
    • Ремонт квартиры в новостройке
    • Услуги частного прораба
    • Чертежи на заказ
    • Дизайн общественных интерьеров
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    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Ростов-на-Дону
    • Краснодар
    • Московская область
    Награды компании
    • - Лауреаты Первой Интерьерной премии журнала Home magazine в номинации Дебют года 2013 года.
    • - Лауреаты 4-ой Ежегодной независимой премии Собака.ru ТОП-35 в 2013 году.
    • - Победители конкурса «Вертикального озеленения 3D» на портале PinWin в 2014 году.
    • - Финалисты 4,6,7 сезонов на портале PinWin в 2015 году.
    • - Участники всероссийского интерьерного конкурса BARAUSSE AWARD 2015 г.
    • - Победители Интерьерной премии V-в номинации Рестораны 2017 год,
    • - Победители российского конкурса Куда Хочу в номинации Современная лаконичность, Премия Best of Houzz 2017.
    • - Победители ежегодного конкурса от E EGGER «Интерьер в стиле E EGGER» 2017 год
    • - Победители СeramiCiub 2017 (реализованные проекты жилого интерьера)
    • - Победители СeramiCiub 2018 (реализованные проекты жилого интерьера)
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    Адрес
    344013 Ростов-на-Дону
    Россия
    +7-9286002795 makedes.ru
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