Работаем как с крупными объектами (клубы, виллы, рестораны), так и с небольшими частными домами, интерьерами квартир и офисов. Для нас не бывает мелких и неинтересных объектов. Везде есть место творчеству и красоте.
Реконструкция, новое строительство, организация внешнего и внутреннего пространства, проекты загородных домов, перепланировка квартиры, дизайн проект.
Подбор всех составляющих интерьера (отделочные материалы, техника, мебель, свет, аксессуары.
Для наглядного представления заказчику и строителям конечного результата выполняем качественную визуализацию.
- Услуги
- Проектирование, комплектация и надзор
- Регионы обслуживания
- Москва
- Россия
- Moscow
- Москва, Россия
- Адрес
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Selskohozjastvennaja str. 18-3
129226 Москва, Россия
Россия
+7-9166158703 senat-project.com