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Архитекторы Москва, Россия
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в ЖК Сердце столицы, Сенат Сенат
    Квартира в ЖК Сердце столицы, Сенат Сенат
    Квартира в ЖК Сердце столицы, Сенат Сенат
    +11
    Квартира в ЖК Сердце столицы
    Современный дом, Сенат Сенат Загородные дома
    Современный дом, Сенат Сенат Загородные дома
    Современный дом, Сенат Сенат Дома в стиле минимализм
    +8
    Современный дом
    Проект загородного дома Берген, Сенат Сенат Загородные дома
    Проект загородного дома Берген, Сенат Сенат Загородные дома
    Проект загородного дома Берген, Сенат Сенат Загородные дома
    +4
    Проект загородного дома Берген
    Загородный дом в стиле Райта, Сенат Сенат Дома в стиле кантри
    Загородный дом в стиле Райта, Сенат Сенат Загородные дома
    Загородный дом в стиле Райта, Сенат Сенат Загородные дома
    +1
    Загородный дом в стиле Райта
    Загородный дом в пос. Салтыковка, Сенат Сенат Дома в стиле модерн
    Загородный дом в пос. Салтыковка, Сенат Сенат Дома в стиле модерн
    Загородный дом в пос. Салтыковка, Сенат Сенат Дома в стиле модерн
    +4
    Загородный дом в пос. Салтыковка

    Работаем как с крупными объектами (клубы, виллы, рестораны), так и с небольшими частными домами, интерьерами квартир и офисов. Для нас не бывает мелких и неинтересных объектов. Везде есть место творчеству и красоте.

    Реконструкция, новое строительство, организация внешнего и внутреннего пространства, проекты загородных домов, перепланировка квартиры, дизайн проект.

    Подбор всех составляющих интерьера (отделочные материалы, техника, мебель, свет, аксессуары.

    Для наглядного представления заказчику и строителям конечного результата выполняем качественную визуализацию.

    Услуги
    Проектирование, комплектация и надзор
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Россия
    • Moscow
    • Москва, Россия
    Адрес
    Selskohozjastvennaja str. 18-3
    129226 Москва, Россия
    Россия
    +7-9166158703 senat-project.com
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