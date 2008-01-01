Наша студия дизайна может предложить Вам комплексные услуги по проектированию как интерьеров, так и экстерьеров жилых домов. Внимательно прислушиваясь к пожеланиям заказчика, мы предлагаем профессиональные решения для реализации проекта любого стиля, направления, функционального назначения и площади.
- Услуги
- Архитектура и Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Днепр
- Киев
- Днепр, Днепропетровская область, Украина
- Награды компании
- Член Союза Архтитекторов Украины
- Адрес
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ул. Князя Владимира Великого 15Б
49000 Днепр, Днепропетровская область, Украина
Украина
+380-676332608 www.belyaeva-design.com.ua
Законное владение
Днепр, Ул. Набережная Сечеславская 27