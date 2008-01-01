Наша студия дизайна может предложить Вам комплексные услуги по проектированию как интерьеров, так и экстерьеров жилых домов. Внимательно прислушиваясь к пожеланиям заказчика, мы предлагаем профессиональные решения для реализации проекта любого стиля, направления, функционального назначения и площади.