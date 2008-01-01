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Авторский дизайн от Ольги Беляевой
Архитекторы Днепр, Днепропетровская область, Украина
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Жилой дом за городом 420 м2, Авторский дизайн от Ольги Беляевой Авторский дизайн от Ольги Беляевой Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Розовый
    Жилой дом за городом 420 м2, Авторский дизайн от Ольги Беляевой Авторский дизайн от Ольги Беляевой Спальня в эклектичном стиле Розовый
    Жилой дом за городом 420 м2, Авторский дизайн от Ольги Беляевой Авторский дизайн от Ольги Беляевой Переливные бассейны Многоцветный
    Жилой дом за городом 420 м2
    Двухэтажный жилой дом за городом, Авторский дизайн от Ольги Беляевой Авторский дизайн от Ольги Беляевой Гостиная в стиле минимализм Многоцветный
    Двухэтажный жилой дом за городом, Авторский дизайн от Ольги Беляевой Авторский дизайн от Ольги Беляевой Зимний сад в азиатском стиле Многоцветный
    Двухэтажный жилой дом за городом, Авторский дизайн от Ольги Беляевой Авторский дизайн от Ольги Беляевой Переливные бассейны Многоцветный
    Двухэтажный жилой дом за городом
    2-х комнатная квартира 120 м2, Авторский дизайн от Ольги Беляевой Авторский дизайн от Ольги Беляевой Гостиная в классическом стиле Серый
    2-х комнатная квартира 120 м2
    Загородный двухэтажный жилой дом 2190 м2, Авторский дизайн от Ольги Беляевой Авторский дизайн от Ольги Беляевой Загородные дома Белый
    Загородный двухэтажный жилой дом 2190 м2, Авторский дизайн от Ольги Беляевой Авторский дизайн от Ольги Беляевой Загородные дома Белый
    Загородный двухэтажный жилой дом 2190 м2
    Загородный одноэтажный жилой дом , Авторский дизайн от Ольги Беляевой Авторский дизайн от Ольги Беляевой Дома с террасами Белый
    Загородный одноэтажный жилой дом

    Наша студия дизайна может предложить Вам комплексные услуги по проектированию как интерьеров, так и экстерьеров жилых домов. Внимательно прислушиваясь к пожеланиям заказчика, мы предлагаем профессиональные решения для реализации проекта любого стиля, направления, функционального назначения и площади.

    Услуги
    Архитектура и Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Днепр
    • Киев
    • Днепр, Днепропетровская область, Украина
    Награды компании
    Член Союза Архтитекторов Украины
    Адрес
    ул. Князя Владимира Великого 15Б
    49000 Днепр, Днепропетровская область, Украина
    Украина
    +380-676332608 www.belyaeva-design.com.ua
    Законное владение

    Днепр, Ул. Набережная Сечеславская 27

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