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Zarevo - студия специализирующаяся на проектировании дизайна интерьера, архитектурном проектировании, а также выполнении строительных работ под ключ. Мы обеспечиваем высокий уровень обслуживания клиентов. Обладая уникальным набором навыков, необходимых для успешного завершения проектов разной сложности. Каждый день мы растём в своей деловой культуре, создавая комфортную среду для Вашей жизни и бизнеса. Мы стремимся к совершенству в наших проектах, учитывая все мелочи, начиная от типа фундамента, заканчивая формой дверных ручек. Для нас важно не только то, что мы делаем, но и то как мы это делаем, поэтому мы используем самые эффективные методы и технологии, обеспечивающие качественный процесс работы и достойные результаты. А главное - мы воплощаем мечту Клиента об идеальном доме или пространстве.

Наш адрес : г. Краснодар, ул.Красных Партизан,393