Архитектор по специальности, практикующий дизайнер интерьера, руководитель студии интерьера RadchenkoDesign





Работаю со всеми современными стилями: лофт, неколассика, минимализм, модерн.





Работаю для людей и учитываю их предпочтения.

И в сочетание с моим опытом, клиенты получают интерьер созданный индивидуально для них.

В процессе работы я провожу встречи, на которых мы вместе рассматриваем каждый чертеж и 3д модель их будущей квартиры, обсуждаем и находим лучшие решения.





Я на основе пожеланий, мечтаний и ожиданий (которые мы составляем в техническое задание), я создаю им предложение по дизайну.





Подсказываю как лучше сделать:

как лучше расставить мебель;

какие материалы применить;

помогаю с дизайном освещения, для комфорта;

где лучше сделать розетки;

при выборе материалов подсказываю по стоимости и практичности.





И конечно добавляем вкусные элементы, который делает интерьер особенным и уникальным. Созданным только для его обладателя.





Работаю в сфере дизайна интерьеров с 2012 года.

Десятки реализованных объектов.





Веду авторский надзор, благодаря, которому проект реализуется в точности по задумке.





Всегда на связи со своими клиентами.





Буду рада для Вас создать дом Вашей мечты.

Звоните +38 050 739 555 3

Радченко Марина





____________________________________

Architect by profession, interior designer, head of the interior studio Radchenko





I work with all modern styles: loft, neocolassic, minimalism, modern.





I work for people and take into account their preferences.

And with my experience, clients get an interior created individually for them.

In the process, we are going to see all the drawings and 3д models of their future apartments, we discussing and looking for the best solutions.





Based on the wishes, dreams and expectations (which we make up in the terms of reference), I create a design proposal for them.





I suggest how to do it better:

how best to arrange furniture;

what materials to apply;

I help with the design of lighting, for comfort living;

where it is better to make sockets;

when choosing materials, I suggest the cost and practicality.





And of course, add delicious elements. Created only for its owner.





I have been working in the field of interior design since 2012.

Dozens of realized objects.





Thanks to the project, we are advancing exactly as planned.





Always in touch with my customers.





I will be glad to create for you your dream home.





Call +38 050 739 555 3

Radchenko Maryna

www.RadchenkoDesign.com