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Oblakov studio
Художники и ремесленники Москва
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    • Портреты/картины на заказ, Oblakov studio Oblakov studio Стены и полКартины и рамы
    Портреты/картины на заказ, Oblakov studio Oblakov studio Стены и полКартины и рамы
    Портреты/картины на заказ
    Дизайн проект помещения, Oblakov studio Oblakov studio Коммерческие помещения
    Дизайн проект помещения, Oblakov studio Oblakov studio Конференц-центры в стиле минимализм
    Дизайн проект помещения
    Художественная роспись стен жилых и коммерческих помещений, Oblakov studio Oblakov studio Коммерческие помещения
    Художественная роспись стен жилых и коммерческих помещений, Oblakov studio Oblakov studio Коммерческие помещения
    Художественная роспись стен жилых и коммерческих помещений

    Добрый день! 

    Я являюсь представителем компании OBLAKOV STUDIO! Мы -  команда граффити художников, рисуем и занимаемся организацией и проведением ярких Арт - Перформансов, создаем фото зоны, инсталяции, декорации, связанные с художественным оформлением и всё это на корпоративных мероприятиях ! Мы умеем по настоящему удивлять, создавая шедевры на глазах искушенного зрителя,вовлекая его в творческий процесс. Впереди новогодние праздники, а это значит,что у Вас есть отличная возможность почувствовать себя настоящим знатоком и эстетом в области Арт индустрии. Превратив место проведения вашего мероприятия в модную креативную площадку, мы создаем событие, которое на долго останется в памяти ваших гостей! 


    Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать,поэтому креплю Вам фото отчеты с наших мероприятий и презентацию о всех сферах нашей деятельности, а так же репортажи СМИ: 

    Канал THT MUSIC: Программа FUNBOX в гостях у Резиденции Time For Art :https://www.youtube.com/watch?v=83NKmxoHteU&t=23s

    ТРЦ Ривьера (Москва): https://www.youtube.com/watch?v=ZUQXsMJ7a40

    ТЦ Кунцево Плаза (Москва): https://www.youtube.com/watch?v=k1dvihoWKXU

    Для ТЦ Атриум (Москва) мы организовывали летний фестиваль. Отчет можно посмотреть http://oblakov-studio.com/organization/атриум-fest/


    Будем ждать от Вас обратную связь =)   С уважением команда OBLAKOV STUDIO. 

    Контакты: Тюкаев Тимур +7 916 719 20 02

    Наши сайты:

    oblakov-studio.com

    https://timeforart.ru/


    Услуги
    • Художественный АРТ ПЕРФОРМАНС
    • Художественная роспись жилых и коммерческих помещений
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    345678 Москва
    Россия
    +1-9167192002 oblakov-studio.com
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