Добрый день!

Я являюсь представителем компании OBLAKOV STUDIO! Мы - команда граффити художников, рисуем и занимаемся организацией и проведением ярких Арт - Перформансов, создаем фото зоны, инсталяции, декорации, связанные с художественным оформлением и всё это на корпоративных мероприятиях ! Мы умеем по настоящему удивлять, создавая шедевры на глазах искушенного зрителя,вовлекая его в творческий процесс. Впереди новогодние праздники, а это значит,что у Вас есть отличная возможность почувствовать себя настоящим знатоком и эстетом в области Арт индустрии. Превратив место проведения вашего мероприятия в модную креативную площадку, мы создаем событие, которое на долго останется в памяти ваших гостей!





Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать,поэтому креплю Вам фото отчеты с наших мероприятий и презентацию о всех сферах нашей деятельности, а так же репортажи СМИ:

Канал THT MUSIC: Программа FUNBOX в гостях у Резиденции Time For Art :https://www.youtube.com/watch?v=83NKmxoHteU&t=23s

ТРЦ Ривьера (Москва): https://www.youtube.com/watch?v=ZUQXsMJ7a40

ТЦ Кунцево Плаза (Москва): https://www.youtube.com/watch?v=k1dvihoWKXU

Для ТЦ Атриум (Москва) мы организовывали летний фестиваль. Отчет можно посмотреть http://oblakov-studio.com/organization/атриум-fest/





Будем ждать от Вас обратную связь =) С уважением команда OBLAKOV STUDIO.

Контакты: Тюкаев Тимур +7 916 719 20 02

Наши сайты:

oblakov-studio.com

https://timeforart.ru/



