Добрый день!
Я являюсь представителем компании OBLAKOV STUDIO! Мы - команда граффити художников, рисуем и занимаемся организацией и проведением ярких Арт - Перформансов, создаем фото зоны, инсталяции, декорации, связанные с художественным оформлением и всё это на корпоративных мероприятиях ! Мы умеем по настоящему удивлять, создавая шедевры на глазах искушенного зрителя,вовлекая его в творческий процесс. Впереди новогодние праздники, а это значит,что у Вас есть отличная возможность почувствовать себя настоящим знатоком и эстетом в области Арт индустрии. Превратив место проведения вашего мероприятия в модную креативную площадку, мы создаем событие, которое на долго останется в памяти ваших гостей!
Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать,поэтому креплю Вам фото отчеты с наших мероприятий и презентацию о всех сферах нашей деятельности, а так же репортажи СМИ:
Канал THT MUSIC: Программа FUNBOX в гостях у Резиденции Time For Art :https://www.youtube.com/watch?v=83NKmxoHteU&t=23s
ТРЦ Ривьера (Москва): https://www.youtube.com/watch?v=ZUQXsMJ7a40
ТЦ Кунцево Плаза (Москва): https://www.youtube.com/watch?v=k1dvihoWKXU
Для ТЦ Атриум (Москва) мы организовывали летний фестиваль. Отчет можно посмотреть http://oblakov-studio.com/organization/атриум-fest/
Будем ждать от Вас обратную связь =) С уважением команда OBLAKOV STUDIO.
Контакты: Тюкаев Тимур +7 916 719 20 02
Наши сайты:
oblakov-studio.com
https://timeforart.ru/
- Услуги
- Художественный АРТ ПЕРФОРМАНС
- Художественная роспись жилых и коммерческих помещений
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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345678 Москва
Россия
+1-9167192002 oblakov-studio.com